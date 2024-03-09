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Тисячі боєприпасів, гранати й не тільки. В Сумській області викрили торговців зброєю

Субота 09 березня 2024 10:41
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Тисячі боєприпасів, гранати й не тільки. В Сумській області викрили торговців зброєю Фото: в Сумській області викрили торговців зброєю (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергій Пишкін

В Сумській області викрили банду, яка зберігала й збувала незареєстровану вогнепальну зброю та боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

  • більше тисячі набоїв різних калібрів;
  • гранати Ф-1;
  • РГД-5 та запали до них;
  • ВОГ-25;
  • гроші та наркотики.

Фото: в Сумській області викрили торговців зброєю (t.me/DPSUkr)

"Документування протиправної діяльності здійснювали прикордонники зі співробітниками Нацполіції. Слідство триває", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала агента ФСБ, який готував екологічний теракт в Одеській області. За співпрацю із ворогом йому загрожує довічне ув'язнення.

Також ми розповідали про те, як працівники СБУ викрили подружжя агентів ФСБ, які готували ракетний удар для знеструмлення міста Львів.

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