Тисячі боєприпасів, гранати й не тільки. В Сумській області викрили торговців зброєю

В Сумській області викрили банду, яка зберігала й збувала незареєстровану вогнепальну зброю та боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала агента ФСБ, який готував екологічний теракт в Одеській області. За співпрацю із ворогом йому загрожує довічне ув'язнення.

Також ми розповідали про те, як працівники СБУ викрили подружжя агентів ФСБ, які готували ракетний удар для знеструмлення міста Львів.

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