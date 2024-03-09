Тысячи боеприпасов, гранаты и не только. В Сумской области разоблачили торговцев оружием

В Сумской области разоблачили банду, которая хранила и сбывала незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.

Также мы рассказывали о том, как сотрудники СБУ разоблачили супругов агентов ФСБ, которые готовили ракетный удар для обесточивания Львова.

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