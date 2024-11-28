"Тисяча Зеленського", виплати на дітей, правила бронювання: що зміниться з 1 грудня

У грудні на українців чекає багато змін. Кожен має отримати тисячу гривень "зимової підтримки", а малозабезпеченим родинам і ВПО з дітьми держава виплатить додаткові кошти. До того ж запрацюють нові критерії бронювання від мобілізації для працівників підприємств.

РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає про ключові зміни грудня 2024.

Зміст:

Бронювання по-новому

Новий порядок бронювання від мобілізації в Україні запрацює 1 грудня 2024. Правила були змінені після урядового аудиту підприємств на відповідність статусу критичних.

Відтепер оформлення відстрочки від мобілізації відбуватиметься через портал "Дія" та узгоджуватиметься Мінекономіки та Міноборони.

Підприємства та установи, які раніше мали статус критичних, мають підтвердити його у термін до 28 лютого 2025. Зазначимо, до цієї дати продовжать діяти відстрочки для працівників цих підприємств, які були видані до 1 грудня 2024.

Додатково вводиться критерій щодо заробітної плати працівника, якому оформлюється бронь, – середня зарплата за останній квартал не може бути нижчою ніж 2,5 мінімальної зарплати, тобто 20 тис. грн.

Також у підприємства не має бути заборгованості зі сплати всіх податків.

Докладніше про зміни правил бронювання йдеться в матеріалі "Бронь від мобілізації працюватиме по-новому: як зміняться правила від грудня".

Зимова підтримка: коли нарахують "тисячу Зеленського"

Наприкінці жовтня президент Володимир Зеленський доручив уряду виплатити українцям по 1000 грн з коштів державного бюджету в рамках "Зимової підтримки".

Подати заявку на ці виплати можна буде з 1 грудня 2024 до лютого 2025. Оформлення відбуватиметься в мобільному застосунку "Дія".

Фото: заявку на "тисячу Зеленського" можна подавати з 1 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кошти зарахують на спеціальний рахунок (той же, на який надходять кошти "Національного кешбеку" за купівлю товарів українського виробництва).

Пенсіонерам та особам з інвалідністю 1 та 2 групи, які є отримувачами пенсії або соціальної допомоги через АТ "Укрпошта”, кошти готівкою буде надано через "Укрпошту".

Витратити "тисячу Зеленського" можна буде до 31 грудня 2025 року на ті ж товари та послуги, що і кошти "Національного кешбеку": оплата комуналки, квитки на транспорт, ліки, книги тощо.

Грошова допомога на дітей

Ще одна виплата в рамках "Зимової підтримки" – грошова допомога малозабезпеченим родинам із дітьми, родинам переселенців із дітьми та особам з інвалідністю І групи з-поміж ВПО під назвою "Тепла зима".

На кожну дитину виплатять 6500 грн одноразової допомоги, таку ж суму отримають особи з інвалідністю.

В уряді розповіли, що програма "Тепла зима" допоможе українцям у проходженні холодного періоду. "Це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку", – пояснив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Гроші надійдуть отримувачам протягом грудня 2024. Додатково звертатися за оформленням цієї допомоги не потрібно.

Завдяки цифровим обмінам та інформації з державних реєстрів, виплату буде призначено автоматично, а кошти надійдуть на картковий рахунок отримувача допомоги.

Відкриття Подільського мосту в Києві

1 грудня відкривається рух Подільским мостом у столиці. Зокрема буде дозволено проїзд для легкових автомобілів та громадського транспорту, однак для вантажних авто міст все ще буде закритим.

Фото: 1 грудня дозволять рух Подільским мостом (Віталій Носач, РБК-Україна)

Як повідомив міський голова Віталій Кличко, новий маршрут також включатиме проїзд новозбудованим тунелем, який з’єднує міст із вулицею Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича і Троєщини.

Наразі мостом можуть їздити тільки спецтранспорт і автобус маршруту №111. Благоустрій території завершать до кінця року без перешкод для руху.

"Укрзалізниця" запускає нові поїзди

У середині грудня "Укрзалізниця" відкриває нові маршрути сполучення як всередині країни, так і міжнародні.

Новий потяг №9/10 Київ-Будапешт курсуватиме з 15 грудня. Орієнтовна вартість квитка становитиме 3 тис. грн, передбачено вагони купе та люкс.

В УЗ зазначають, що розклад руху поїзда було складено так, щоб пасажири могли зручно здійснити пересадку та швидко дістатися Відня, Зальцбурга, Мюнхена, Інсбрука, Цюріха, а також Румунії, Словенії та інших європейських країн.

Також із 15 грудня нові поїзди запускають з Харкова, Дніпра, Полтави, відкривається додаткове сполучення з курортами Карпат:

№ 33/34 Кривий Ріг – Ясіня (через Львів);

№ 61/62 Дніпро – Рахів (через Львів);

№ 83/84 Київ – Солотвино;

№ 125/126-129/130 Полтава, Кременчук – Ужгород;

№ 145/146 Харків – Чернівці;

№ 165/166 Харків – Черкаси (через Дніпро);

№ 823/824 Харків – Дніпро.

Новорічні свята та головна ялинка

На початку грудня відкривається цикл зимових свят. Після переходу Православної церкви України на новий календар День святого Миколая вже другий рік поспіль відзначатимемо раніше – 6 грудня замість 19-го.

Також на грудень припадає Різдво Христове (25 грудня), що входить до переліку державних свят. Проте варто зазначити, що через воєнний стан в Україні всі додаткові вихідні на свята скасовано.

Фото: головну ялинку відкриють 6 грудня 2024 (GettyImages)

Масових розваг та ярмарків цьогоріч також не планується. Так, Рада оборони Києва рекомендувала утриматись від масових заходів на відкритих локаціях під час новорічних свят.

Втім головну ялинку в столиці все ж встановлять. Її можна буде побачити на Софійській площі з 2 грудня 2024 до 10 січня 2025, а відкриття відбудеться 6 грудня на День Миколая. Як і в попередні роки, ялинка буде встановлена виключно за кошти меценатів – без залучення бюджетних грошей.

При підготовці використовувалися: постанови уряду № 1330 та 1332, заява прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, повідомлення в Telegram-каналі Укрзалізниці, допис у Telegram-каналі мера Києва Віталія Кличка, повідомлення пресслужби КМВА.