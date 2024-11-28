"Тысяча Зеленского", выплаты на детей, правила бронирования: что изменится с 1 декабря

В декабре украинцев ожидает много изменений. Каждый должен получить тысячу гривен "зимней поддержки", а малообеспеченным семьям и ВПЛ с детьми государство выплатит дополнительные средства. К тому же заработают новые критерии бронирования от мобилизации для работников предприятий.

РБК-Украина в материале ниже рассказывает о ключевых изменениях декабря 2024.

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Бронирование по-новому

Новый порядок бронирования от мобилизации в Украине заработает 1 декабря 2024. Правила были изменены после правительственного аудита предприятий на соответствие статусу критических.

Теперь оформление отсрочки от мобилизации будет происходить через портал "Дия" и согласовываться Минэкономики и Минобороны.

Предприятия и учреждения, ранее имевшие статус критических, должны подтвердить его в срок до 28 февраля 2025. Отметим, до этой даты продолжат действовать отсрочки для работников этих предприятий, которые были выданы до 1 декабря 2024 года.

Дополнительно вводится критерий по заработной плате работника, которому оформляется бронь, – средняя зарплата за последний квартал не может быть ниже 2,5 минимальной зарплаты, то есть 20 тыс. грн.

Также у предприятия не должно быть задолженности по уплате всех налогов.

Подробнее об изменениях правил бронирования читайте в материале "Бронь от мобилизации будет работать по-новому: как изменятся правила с декабря".

Зимняя поддержка: когда насчитают "тысячу Зеленского"

В конце октября президент Владимир Зеленский поручил правительству выплатить украинцам по 1000 грн из средств государственного бюджета в рамках "Зимней поддержки".

Подать заявку на эти выплаты можно будет с 1 декабря 2024 до февраля 2025. Оформление будет проходить в мобильном приложении "Дия".

Фото: заявку на выплату можно подавать с 1 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)

Средства зачислят на специальный счет (тот же, на который поступают средства "Национального кэшбэка" за покупку товаров украинского производства).

Пенсионерам и лицам с инвалидностью 1 и 2 группы, которые являются получателями пенсии или социальной помощи через АО "Укрпочта", средства наличными будут предоставлены через "Укрпочту".

Потратить "тысячу Зеленского" можно будет до 31 декабря 2025 на те же товары и услуги, что и средства "Национального кэшбэка": оплата коммуналки, билеты на транспорт, лекарства, книги и т.д.

Денежная помощь на детей

Еще одна выплата в рамках "Зимней поддержки" – денежная помощь малообеспеченным семьям с детьми, семьям переселенцев с детьми и лицам с инвалидностью I группы из числа ВПЛ под названием "Теплая зима".

На каждого ребенка выплатят 6500 грн единовременного пособия, такую ​​же сумму получат лица с инвалидностью.

В правительстве рассказали, что программа "Теплая зима" поможет украинцам в прохождении холодного периода. "Это средства на покупку детям теплой одежды, обуви и других вещей, которые нужны зимой", – пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Деньги поступят получателям в течение декабря 2024. Дополнительно обращаться за оформлением этой помощи не нужно.

Благодаря цифровым обменам и информации из государственных реестров, выплата будет назначена автоматически, а средства поступят на карточный счет получателя помощи.

Открытие Подольского моста в Киеве

1 декабря открывается движение по Подольскому мосту в столице. В частности, будет разрешен проезд для легковых автомобилей и общественного транспорта, однако для грузовых авто мост все еще будет закрытым.

Фото: 1 декабря разрешат движение по Подольскому мосту (Виталий Носач, РБК-Украина)

Как сообщил городской голова Виталий Кличко, новый маршрут также будет включать проезд по новому тоннелю, который соединяет мост с улицей Петра Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и Троещины.

В настоящее время по мосту могут ездить только спецтранспорт и автобус маршрута №111. Благоустройство территории будет завершено до конца года без препятствий для движения.

"Укрзализныця" запускает новые поезда

В середине декабря "Укрзализныця" открывает новые маршруты сообщения как внутри страны, так и международные.

Новый поезд №9/10 Киев-Будапешт будет курсировать с 15 декабря. Примерная стоимость билета составит 3 тыс. грн, предусмотрены вагоны купе и люкс.

В УЗ отмечают, что расписание движения поезда было составлено так, чтобы пассажиры могли удобно осуществить пересадку и быстро добраться до Вены, Зальцбурга, Мюнхена, Инсбрука, Цюриха, а также Румынии, Словении и других европейских стран.

Также с 15 декабря новые поезда запускают из Харькова, Днепра, Полтавы, открывается дополнительное сообщение с курортами Карпат:

№ 33/34 Кривой Рог – Ясиня (через Львов);

№ 61/62 Днепр – Рахов (через Львов);

№ 83/84 Киев – Солотвино;

№ 125/126-129/130 Полтава, Кременчуг – Ужгород;

№145/146 Харьков – Черновцы;

№ 165/166 Харьков – Черкассы (через Днепр);

№823/824 Харьков – Днепр.

Новогодние праздники и главная елка

В начале декабря открывается цикл зимних праздников. После перехода Православной церкви Украины на новый календарь День святого Николая уже второй год подряд будем отмечать раньше – 6 декабря вместо 19-го.

Также на декабрь приходится Рождество Христово (25 декабря), которое входит в список государственных праздников. Однако следует отметить, что из-за военного положения в Украине все дополнительные выходные на праздники отменены.

Фото: главную елку откроют 6 декабря 2024 (GettyImages)

Массовых развлечений и ярмарок также не планируется. Так, Совет обороны Киева рекомендовал воздержаться от массовых мероприятий на открытых локациях во время новогодних праздников.

Впрочем, главную елку в столице все же установят. Ее можно будет увидеть на Софийской площади со 2 декабря 2024 до 10 января 2025, а открытие состоится 6 декабря на День Николая. Как и в предыдущие годы, елка будет установлена ​​исключительно за средства меценатов – без привлечения бюджетных денег.

При подготовке использовались: постановления правительства № 1330 и 1332, заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля, сообщение в Telegram-канале Укрзализныци, сообщение в Telegram-канале мэра Киева Виталия Кличко, сообщение пресс-службы КМВА.