"Тисяча Зеленського": уряд ухвалив порядок виплати коштів

Уряд ухвалив порядок виплати "тисячі Зеленського". Кабмін визначив як, де і коли можна отримати гроші та куди можна буде їх витратити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду.

"Сьогодні (15 листопада, - ред) також ухвалюємо рішення, яке є частиною "Зимової підтримки" українських родин. Уряд сьогодні ухвалює порядок реалізації цього проекту. Визначаємо, як, де і коли можна отримати кошти та куди можна буде їх витратити", - розповів він.

За словами Шмигаля, оскільки програма стосується не лише дорослих, але й дітей, то Кабмін вирішив визначити і те, як один із батьків зможе замовити виплату для своєї дитини.

Цілі "Зимової єПідтримки"

Прем'єр наголосив, що ухвалюючи рішення про "Зимову єПідтримку" уряд ставить перед собою три основні цілі: