Тисяча галактик одночасно: Європа запустила найпотужніший спектрограф в історії

Як працює MOONS?

Назва MOONS є абревіатурою від Multi-Object Optical and Near-infrared Spectrograph (багатооб'єктний оптичний та ближній інфрачервоний спектрограф).

Апарат висотою 4,5 метра та вагою 10 тонн монтується безпосередньо на один із 8-метрових телескопів комплексу VLT у Чилі.

Конструкція інструменту розрахована на високу продуктивність спостережень:

До спеціальної кругової системи підведено близько 1000 тонких оптоволоконних ниток.

Кожне волокно точково наводиться на окрему зірку або галактику в полі зору телескопа.

Зібране світло одночасно передається на потужні спектрографи в задній частині приладу, дозволяючи фіксувати дані тисячі об'єктів паралельно.

Спостереження крізь космічний пил

Головна перевага MOONS полягає у його здатності працювати в ближньому інфрачервоному діапазоні. Науковці пояснюють: оптичне світло часто блокується щільними хмарами міжзоряного пилу, тоді як інфрачервоні хвилі вільно проходять крізь ці перешкоди.

Завдяки цій особливості астрономи отримали змогу детально дослідити центральні регіони Чумацького Шляху, які раніше залишалися прихованими.

Окрім вивчення нашої галактики, спектрограф застосовуватимуть для аналізу найвіддаленіших галактик. Це допоможе з'ясувати, як саме формувалися перші зоряні системи після Великого вибуху.

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Новий етап у дослідженні еволюції Всесвіту

Головний науковий співробітник проєкту Мікеле Чіразуоло підкреслив, що запуск MOONS є рушійним моментом для всієї команди. За його словами, інструмент дасть змогу охопити понад 13 мільярдів років космічної історії та розкрити динамічні й екологічні параметри мільйонів космічних тіл.

Запуск MOONS перетворює VLT на один із найпотужніших центрів вивчення еволюції матерії у Всесвіті, закладаючи підґрунтя для нових фундаментальних відкриттів у галузі астрофізики.