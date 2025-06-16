Тиск ворога не спадає: Генштаб розповів, де тривають найгарячіші бої

Атака ворога

Ворог завдав 4 ракетних та 54 авіаційних ударів, випустивши 11 ракет і скинувши 99 керованих авіабомб. Крім цього, армія РФ здійснила 5852 обстріли, з них 67 - з реактивних систем залпового вогню, та атакувала українські позиції 3081 дроном-камікадзе.

Авіаудари по мирних містах

Авіаударів зазнали райони Петрушівки на Сумщині, Красного Хутора і Грем’ячки на Чернігівщині, а також низка населених пунктів на Донеччині, Запоріжжі й Херсонщині.

Результати ЗСУ

Авіяція, артилерія й ракетні війська Сил оборони за добу уразили 22 райони зосередження живої сили, техніки та озброєння противника.

Найгарячіші напрямки

На Харківському напрямку відбулося сім ворожих штурмів біля Вовчанська, Стариці та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 11 атак, зокрема поблизу Голубівки, Степової Новоселівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку окупанти 14 разів намагалися прорватися біля Копанок, Липового та Торського.

На Краматорському - 10 зіткнень, зокрема біля Часового Яру й Курдюмівки.

На Торецькому - 15 атак біля Торецька, Новоспаського, Яблунівки.

Найбільш інтенсивні штурми зафіксовано на Покровському напрямку - 46 атак у районах Миролюбівки, Олексіївки, Новомиколаївки.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорватися 32 рази, зокрема біля Новосілки, Костянтинополя, Мирного та Багатиря.

На Оріхівському напрямку відбито три штурми біля Новоандріївки.

На Гуляйпільському та Придніпровському - ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Курський напрямок. Українські сили вчора відбили 24 атаки. Також ворог завдав 12 авіаударів із 25 керованими бомбами та здійснив 233 артобстріли, зокрема 9 - з РСЗВ.