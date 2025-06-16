Давление врага не спадает: Генштаб рассказал, где продолжаются самые горячие бои

Атака врага

Враг нанес 4 ракетных и 54 авиационных удара, выпустив 11 ракет и сбросив 99 управляемых авиабомб. Кроме этого, армия РФ осуществила 5852 обстрела, из них 67 - из реактивных систем залпового огня, и атаковала украинские позиции 3081 дроном-камикадзе.

Авиаудары по мирным городам

Авиаударам подверглись районы Петрушевки в Сумской области, Красного Хутора и Гремячки на Черниговщине, а также ряд населенных пунктов в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Результаты ВСУ

Авиация, артиллерия и ракетные войска Сил обороны за сутки поразили 22 района сосредоточения живой силы, техники и вооружения противника.

Самые горячие направления

На Харьковском направлении произошло семь вражеских штурмов возле Волчанска, Старицы и Каменки.

На Купянском направлении силы обороны отбили 11 атак, в частности вблизи Голубовки, Степной Новоселовки и Петропавловки.

На Лиманском направлении оккупанты 14 раз пытались прорваться возле Копанок, Липового и Торского.

На Краматорском - 10 столкновений, в том числе возле Часового Яра и Курдюмовки.

На Торецком - 15 атак возле Торецка, Новоспасского, Яблоновки.

Наиболее интенсивные штурмы зафиксированы на Покровском направлении - 46 атак в районах Миролюбовки, Алексеевки, Новониколаевки.

На Новопавловском направлении враг пытался прорваться 32 раза, в частности у Новоселки, Константинополя, Мирного и Багатыря.

На Ореховском направлении отбито три штурма возле Новоандреевки.

На Гуляйпольском и Приднепровском - признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Курское направление. Украинские силы вчера отбили 24 атаки. Также враг нанес 12 авиаударов с 25 управляемыми бомбами и совершил 233 артобстрела, в том числе 9 - из РСЗО.