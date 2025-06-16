Давление врага не спадает: Генштаб рассказал, где продолжаются самые горячие бои

С начала суток вдоль всей линии произошло 175 боестолкновений. Российская армия массированно применила авиацию, артиллерию и дроны-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Враг нанес 4 ракетных и 54 авиационных удара, выпустив 11 ракет и сбросив 99 управляемых авиабомб. Кроме этого, армия РФ осуществила 5852 обстрела, из них 67 - из реактивных систем залпового огня, и атаковала украинские позиции 3081 дроном-камикадзе.
Авиаударам подверглись районы Петрушевки в Сумской области, Красного Хутора и Гремячки на Черниговщине, а также ряд населенных пунктов в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
Авиация, артиллерия и ракетные войска Сил обороны за сутки поразили 22 района сосредоточения живой силы, техники и вооружения противника.
На Харьковском направлении произошло семь вражеских штурмов возле Волчанска, Старицы и Каменки.
На Купянском направлении силы обороны отбили 11 атак, в частности вблизи Голубовки, Степной Новоселовки и Петропавловки.
На Лиманском направлении оккупанты 14 раз пытались прорваться возле Копанок, Липового и Торского.
На Краматорском - 10 столкновений, в том числе возле Часового Яра и Курдюмовки.
На Торецком - 15 атак возле Торецка, Новоспасского, Яблоновки.
Наиболее интенсивные штурмы зафиксированы на Покровском направлении - 46 атак в районах Миролюбовки, Алексеевки, Новониколаевки.
На Новопавловском направлении враг пытался прорваться 32 раза, в частности у Новоселки, Константинополя, Мирного и Багатыря.
На Ореховском направлении отбито три штурма возле Новоандреевки.
На Гуляйпольском и Приднепровском - признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Курское направление. Украинские силы вчера отбили 24 атаки. Также враг нанес 12 авиаударов с 25 управляемыми бомбами и совершил 233 артобстрела, в том числе 9 - из РСЗО.
Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1200 человек.
Также украинские воины обезвредили два танка, семь боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 95 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, девять ракет, 79 единиц автомобильной и единицу специальной техники.
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