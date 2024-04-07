Тиск на Україну та поступки територією. WP дізналось план Трампа з завершення війни

Кандидат в президенти США Дональд Трамп неодноразово заявляв про наміри завершити війну Росії проти України за 24 години у разі перемоги на виборах. Виявилося, що його план полягає у тиску на Київ для поступок перед Москвою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Washington Post.
Як йдеться в публікації The Washington Post, знайомі з планом Трампа люди говорять, що той в приватній розмові заявив, що міг би припинити війну Росії проти України, тиснучи на Київ, щоб він відмовився від певної території.
Так, ідея Трампа полягає в підштовхуванні України до передачі Криму та Донбасу під контроль Росії, розповіли на умовах анонімності люди, які обговорювали це питання з Трампом та його радниками.
The Washington Post
The Washington Post,
The Washington Post
У березні 2023 року Дональд Трамп пообіцяв своїм виборцям "завершити війну Росії проти України за 24 години" у випадку обрання президентом США на виборах 5 листопада цього року.
При цьому він зазначив, що дозволив би Росії забрати частину українських територій, щоб "уникнути війни".
Крім того, Трамп заявляв, що в разі повторного обрання президентом США буде домагатися переговорів України з Росією.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.