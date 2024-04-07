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Давление на Украину и уступки территорией. WP узнало план Трампа по завершению войны

Фото: Дональд Трамп, экс-президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Кандидат в президенты США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерениях завершить войну России против Украины за 24 часа в случае победы на выборах. Оказалось, что его план заключается в давлении на Киев для уступок перед Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Washington Post.

Как говорится в публикации The Washington Post, знакомые с планом Трампа люди говорят, что тот в приватном разговоре заявил, что мог бы прекратить войну России против Украины, давя на Киев, чтобы он отказался от определенной территории.

Так, идея Трампа заключается в подталкивании Украины к передаче Крыма и Донбасса под контроль России, рассказали на условиях анонимности люди, которые обсуждали этот вопрос с Трампом и его советниками.

The Washington Post

The Washington Post,

The Washington Post

Миротворческие инициативы Трампа

В марте 2023 года Дональд Трамп пообещал своим избирателям "завершить войну России против Украины за 24 часа" в случае избрания президентом США на выборах 5 ноября этого года.

При этом он отметил, что позволил бы России забрать часть украинских территорий, чтобы "избежать войны".

Кроме того, Трамп заявлял, что в случае повторного избрания президентом США будет добиваться переговоров Украины с Россией.

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