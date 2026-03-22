Тиск та невизначеність: до якого максимуму може дійти курс долара у квітні - прогноз банкіра

Головне:

Курсові коридори на квітень: долар: 43,75-44,50 грн, євро: 49,50-52,00 грн.

Резерви НБУ: Понад 50 млрд доларів, що дозволяє впевнено гасити надмірний попит.

Ризики: Головними викликами є затримка фінансової допомоги від ЄС та коливання цін на енергоносії через конфлікт на Близькому Сході.

Прогноз: Тиск на гривню буде відчутним, але контрольованим; хаотичних стрибків курсу не очікується.

Ключові фактори впливу

Лєсовий пояснює, що головним гравцем залишається Нацбанк. Завдяки міжнародним резервам у розмірі понад 50 млрд доларів, регулятор планує витратити на підтримку стабільності ринку близько 3-3,5 млрд доларів протягом місяця.

На курс також тиснутимуть:

Інфляція та пальне: Через війну на Близькому Сході вартість пального зростає, що прискорює інфляцію (прогноз на березень - до 1,2%) і змушує людей частіше купувати валюту для збереження заощаджень.

Міжнародна допомога: Кредит на 90 млрд євро залишається заблокованим, а наявних коштів вистачить лише до кінця квітня. Це створює психологічний тиск на учасників ринку.

Воєнні ризики: Масштаби обстрілів та ситуація на фронті залишаються факторами невизначеності для економіки.

"Можна припустити, що впродовж квітня загальний фон дещо заспокоїться, а на світових ринках повернеться хоч і крихкий, але все ж спокій. Хоча повна невизначеність, безумовно, нікуди не зникне", - зазначає експерт.

Що буде з доларом та євро

У квітні очікується помітна волатильність. На міжбанку різниця між зростанням і зниженням курсу в окремі дні може сягати 0,5–0,7 грн. Проте завдяки режиму «керованої гнучкості» ринок уникне дефіциту валюти та різких зривів.

"Загалом ми очікуємо, що впродовж квітня курсові показники перебуватимуть у таких межах: курс долара - 43,75-44,50 грн, курс євро - 49,5-52 грн", - зазначає Лєсовий.