Тиск та невизначеність: до якого максимуму може дійти курс долара у квітні - прогноз банкіра

Квітень 2026 року стане визначальним місяцем, який може задати ритму усьому року. Попри економічний тиск та зовнішні виклики, Нацбанк має достатньо ресурсів, щоб утримати ситуацію під контролем і не допустити хаосу на валютному ринку.
Що чекати від курсу валют у квітні та чи будуть різкі стрибки долара РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий.
Головне:
Лєсовий пояснює, що головним гравцем залишається Нацбанк. Завдяки міжнародним резервам у розмірі понад 50 млрд доларів, регулятор планує витратити на підтримку стабільності ринку близько 3-3,5 млрд доларів протягом місяця.
На курс також тиснутимуть:
"Можна припустити, що впродовж квітня загальний фон дещо заспокоїться, а на світових ринках повернеться хоч і крихкий, але все ж спокій. Хоча повна невизначеність, безумовно, нікуди не зникне", - зазначає експерт.
Що буде з доларом та євро
У квітні очікується помітна волатильність. На міжбанку різниця між зростанням і зниженням курсу в окремі дні може сягати 0,5–0,7 грн. Проте завдяки режиму «керованої гнучкості» ринок уникне дефіциту валюти та різких зривів.
"Загалом ми очікуємо, що впродовж квітня курсові показники перебуватимуть у таких межах: курс долара - 43,75-44,50 грн, курс євро - 49,5-52 грн", - зазначає Лєсовий.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.