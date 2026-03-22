Давление и неопределенность: до какого максимума может дойти курс доллара в апреле - прогноз банкира

07:30 22.03.2026 Вс
2 мин
Что будет давить на курс валют в апреле?
aimg Ирина Гамерская aimg Тарас Лесовой Эксперт
Фото: что будет с курсом валют в апреле (Getty Images)

Апрель 2026 года станет определяющим месяцем, который может задать ритм всему году. Несмотря на экономическое давление и внешние вызовы, Нацбанк имеет достаточно ресурсов, чтобы удержать ситуацию под контролем и не допустить хаоса на валютном рынке.

Что ждать от курса валют в апреле и будут ли резкие скачки доллара РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой.

Читайте также: Кукурузой "Шахед" не сбить: как Украине вырваться из ловушки примитивизации - интервью с НАН

Главное:

  • Курсовые коридоры на апрель: доллар: 43,75-44,50 грн, евро: 49,50-52,00 грн.
  • Резервы НБУ: Более 50 млрд долларов, что позволяет уверенно гасить чрезмерный спрос.
  • Риски: Главными вызовами являются задержка финансовой помощи от ЕС и колебания цен на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке.
  • Прогноз: Давление на гривну будет ощутимым, но контролируемым; хаотических скачков курса не ожидается.

Ключевые факторы влияния

Лесовой объясняет, что главным игроком остается Нацбанк. Благодаря международным резервам в размере более 50 млрд долларов, регулятор планирует потратить на поддержание стабильности рынка около 3-3,5 млрд долларов в течение месяца.

На курс также будут давить:

  • Инфляция и топливо: Из-за войны на Ближнем Востоке стоимость топлива растет, что ускоряет инфляцию (прогноз на март - до 1,2%) и заставляет людей чаще покупать валюту для сохранения сбережений.
  • Международная помощь: Кредит на 90 млрд евро остается заблокированным, а имеющихся средств хватит лишь до конца апреля. Это создает психологическое давление на участников рынка.
  • Военные риски: Масштабы обстрелов и ситуация на фронте остаются факторами неопределенности для экономики.

"Можно предположить, что в течение апреля общий фон несколько успокоится, а на мировых рынках вернется хоть и хрупкий, но все же покой. Хотя полная неопределенность, безусловно, никуда не исчезнет", - отмечает эксперт.

Что будет с долларом и евро

В апреле ожидается заметная волатильность. На межбанке разница между ростом и снижением курса в отдельные дни может достигать 0,5-0,7 грн. Однако благодаря режиму "управляемой гибкости" рынок избежит дефицита валюты и резких срывов.

"В целом мы ожидаем, что в течение апреля курсовые показатели будут находиться в следующих пределах: курс доллара - 43,75-44,50 грн, курс евро - 49,5-52 грн", - отмечает Лесовой.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

