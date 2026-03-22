Давление и неопределенность: до какого максимума может дойти курс доллара в апреле - прогноз банкира

Главное:

Курсовые коридоры на апрель: доллар: 43,75-44,50 грн, евро: 49,50-52,00 грн.

Резервы НБУ: Более 50 млрд долларов, что позволяет уверенно гасить чрезмерный спрос.

Риски: Главными вызовами являются задержка финансовой помощи от ЕС и колебания цен на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Прогноз: Давление на гривну будет ощутимым, но контролируемым; хаотических скачков курса не ожидается.

Ключевые факторы влияния

Лесовой объясняет, что главным игроком остается Нацбанк. Благодаря международным резервам в размере более 50 млрд долларов, регулятор планирует потратить на поддержание стабильности рынка около 3-3,5 млрд долларов в течение месяца.

На курс также будут давить:

Инфляция и топливо: Из-за войны на Ближнем Востоке стоимость топлива растет, что ускоряет инфляцию (прогноз на март - до 1,2%) и заставляет людей чаще покупать валюту для сохранения сбережений.

Международная помощь: Кредит на 90 млрд евро остается заблокированным, а имеющихся средств хватит лишь до конца апреля. Это создает психологическое давление на участников рынка.

Военные риски: Масштабы обстрелов и ситуация на фронте остаются факторами неопределенности для экономики.

"Можно предположить, что в течение апреля общий фон несколько успокоится, а на мировых рынках вернется хоть и хрупкий, но все же покой. Хотя полная неопределенность, безусловно, никуда не исчезнет", - отмечает эксперт.

Что будет с долларом и евро

В апреле ожидается заметная волатильность. На межбанке разница между ростом и снижением курса в отдельные дни может достигать 0,5-0,7 грн. Однако благодаря режиму "управляемой гибкости" рынок избежит дефицита валюты и резких срывов.

"В целом мы ожидаем, что в течение апреля курсовые показатели будут находиться в следующих пределах: курс доллара - 43,75-44,50 грн, курс евро - 49,5-52 грн", - отмечает Лесовой.