Тиск на РФ, Близький Схід і безпека: країни G7 випустили спільну заяву

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні представив спільну заяву лідерів країн G7 за підсумками саміту "Великої сімки" в Кананаскісі, на якому обговорювали війну в Україні та шляхи її завершення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу глави канадського уряду.

Метою проведення заходу було зміцнення економіки, підвищення безпеки, прискорення цифрового переходу, зміцнення партнерських відносин у відповідь на глобальні виклики, досягнення справедливого і міцного миру в Україні, а також прихильність стабільності на Близькому Сході.

"Лідери визнали зв'язок між кризами в Україні, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні", - йдеться у заяві.

Війна в Україні

На саміті лідери G7 висловили підтримку зусиллям президента США Дональда Трампа щодо досягнення справедливого і міцного миру в Україні.

"Вони визнали, що Україна взяла на себе зобов'язання щодо безумовного припинення вогню, і погодилися, що Росія має зробити те саме. Лідери G7 сповнені рішучості вивчити всі варіанти максимального тиску на Росію, включно з фінансовими санкціями", - написано в заяві.

Лідери G7 обговорили підтримку сильної і суверенної України, включно з виділенням коштів на оборону, а також підтримку відновлення і реконструкції країни.

Близький Схід

На саміті підтверджено прихильність миру і стабільності на Близькому Сході. Лідери "Великої сімки" обмінялися думками щодо розвитку ситуації після терористичних атак ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року та активної фази конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Також вони обговорили важливість безперешкодного надання гуманітарної допомоги Газі, звільнення всіх заручників і постійного припинення вогню.

"Вони підтвердили право Ізраїлю на самооборону і дали зрозуміти, що в Ірану ніколи не може бути ядерної зброї", - зазначено в заяві.

Безпечного Індо-Тихоокеанського регіону

У "Великій сімці" наголосили на важливості вільного, відкритого, процвітаючого і безпечного Індо-Тихоокеанського регіону. Вони обговорили зростаюче економічне співробітництво з регіоном. Підкреслено важливість конструктивних і стабільних відносин з Китаєм. Лідери G7 закликали КНР утриматися від дестабілізаційної діяльності у Східно-Китайському та Південно-Китайському морях, а також висловили занепокоєння щодо програм КНДР зі створення ядерної зброї та балістичних ракет.

Інші пункти спільної заяви лідерів G7: