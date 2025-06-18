ua en ru
Ср, 18 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Тиск на РФ, Близький Схід і безпека: країни G7 випустили спільну заяву

Середа 18 червня 2025 06:52
UA EN RU
Тиск на РФ, Близький Схід і безпека: країни G7 випустили спільну заяву Фото: прем'єр-міністр Канади Марк Карні (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні представив спільну заяву лідерів країн G7 за підсумками саміту "Великої сімки" в Кананаскісі, на якому обговорювали війну в Україні та шляхи її завершення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу глави канадського уряду.

Метою проведення заходу було зміцнення економіки, підвищення безпеки, прискорення цифрового переходу, зміцнення партнерських відносин у відповідь на глобальні виклики, досягнення справедливого і міцного миру в Україні, а також прихильність стабільності на Близькому Сході.

"Лідери визнали зв'язок між кризами в Україні, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні", - йдеться у заяві.

Війна в Україні

На саміті лідери G7 висловили підтримку зусиллям президента США Дональда Трампа щодо досягнення справедливого і міцного миру в Україні.

"Вони визнали, що Україна взяла на себе зобов'язання щодо безумовного припинення вогню, і погодилися, що Росія має зробити те саме. Лідери G7 сповнені рішучості вивчити всі варіанти максимального тиску на Росію, включно з фінансовими санкціями", - написано в заяві.

Лідери G7 обговорили підтримку сильної і суверенної України, включно з виділенням коштів на оборону, а також підтримку відновлення і реконструкції країни.

Близький Схід

На саміті підтверджено прихильність миру і стабільності на Близькому Сході. Лідери "Великої сімки" обмінялися думками щодо розвитку ситуації після терористичних атак ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року та активної фази конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Також вони обговорили важливість безперешкодного надання гуманітарної допомоги Газі, звільнення всіх заручників і постійного припинення вогню.

"Вони підтвердили право Ізраїлю на самооборону і дали зрозуміти, що в Ірану ніколи не може бути ядерної зброї", - зазначено в заяві.

Безпечного Індо-Тихоокеанського регіону

У "Великій сімці" наголосили на важливості вільного, відкритого, процвітаючого і безпечного Індо-Тихоокеанського регіону. Вони обговорили зростаюче економічне співробітництво з регіоном. Підкреслено важливість конструктивних і стабільних відносин з Китаєм. Лідери G7 закликали КНР утриматися від дестабілізаційної діяльності у Східно-Китайському та Південно-Китайському морях, а також висловили занепокоєння щодо програм КНДР зі створення ядерної зброї та балістичних ракет.

Інші пункти спільної заяви лідерів G7:

  • обговорили необхідність економічної та фінансової стабільності, технологічних інновацій;
  • засудили іноземне втручання, підкресливши неприйнятну загрозу правам і свободам;
  • наголосили на важливості постійного співробітництва для гарантування безпеки кордонів і протидії контрабанді та незаконному обігу синтетичних наркотиків;
  • обговорили наслідки екстремальних погодних явищ по всьому світу;
  • говорили про забезпечення безпечного та відповідального впровадження ШІ в державному та приватному секторах;
  • обговорили протидію незаконному ввезенню мігрантів.

Саміт G7 у Канаді - підсумки

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підбив підсумки саміту в Канаді, який відбувся в період з 15 до 17 червня.

Він подякував партнерам за рішення про збільшення військової підтримки і нові транші допомоги за рахунок заморожених російських активів і за введення санкцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
G7
Новини
Нічна атака на Київ: з-під завалів дістали тіла ще трьох осіб
Нічна атака на Київ: з-під завалів дістали тіла ще трьох осіб
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді