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Давление на РФ, Ближний Восток и безопасность: страны G7 выпустили совместное заявление

Среда 18 июня 2025 06:52
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Давление на РФ, Ближний Восток и безопасность: страны G7 выпустили совместное заявление Фото: премьер-министр Канады Марк Карни (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министра Канады Марка Карни представил совместное заявление лидеров стран G7 по итогам саммита "Большой семерки" в Кананаскисе, на котором обсуждалась война в Украине и пути ее завершения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы канадского правительства.

Целью проведения мероприятия было укрепление экономики, повышение безопасности, ускорение цифрового перехода, укрепление партнерских отношений в ответ на глобальные вызовы, достижение справедливого и прочного мира в Украине, а также приверженность стабильности на Ближнем Востоке.

"Лидеры признали связь между кризисами в Украине, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказано в заявлении.

Война в Украине

На саммите лидеры G7 выразили поддержку усилиям президента США Дональда Трампа по достижению справедливого и прочного мира в Украине.

"Они признали, что Украина взяла на себя обязательство по безусловному прекращению огня, и согласились, что Россия должна сделать то же самое. Лидеры G7 полны решимости изучить все варианты максимального давления на Россию, включая финансовые санкции", - написано в заявлении.

Лидеры G7 обсудили поддержку сильной и суверенной Украины, включая выделение средств на оборону, а также поддержку восстановления и реконструкции страны.

Ближний Восток

На саммите подтверждена приверженность миру и стабильности на Ближнем Востоке. Лидеры "Большой семерки" обменялись мнениями о развитии ситуации после террористических атак ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и активной фазы конфликта между Израилем и Ираном. Также они обсудили важность беспрепятственного предоставления гуманитарной помощи Газе, освобождения всех заложников и постоянного прекращения огня.

"Они подтвердили право Израиля на самооборону и дали понять, что у Ирана никогда не может быть ядерного оружия", - отмечено в заявлении.

Безопасного Индо-Тихоокеанского региона

В "Большой семерке" подчеркнули важность свободного, открытого, процветающего и безопасного Индо-Тихоокеанского региона. Они обсудили растущее экономическое сотрудничество с регионом. Подчеркнута важность конструктивных и стабильных отношений с Китаем. Лидеры G7 призвали КНР воздержаться от дестабилизирующей деятельности в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также выразили обеспокоенность по поводу программ КНДР по созданию ядерного оружия и баллистических ракет.

Другие пункты совместного заявления лидеров G7:

  • обсудили необходимость экономической и финансовой стабильности, технологических инноваций;
  • осудили иностранное вмешательство, подчеркнув неприемлемую угрозу правам и свободам;
  • подчеркнули важность постоянного сотрудничества для обеспечения безопасности границ и противодействия контрабанде и незаконному обороту синтетических наркотиков;
  • обсудили последствия экстремальных погодных явлений по всему миру;
  • говорили об обеспечение безопасного и ответственного внедрения ИИ в государственном и частном секторах;
  • обсудили противодействие незаконному ввозу мигрантов.

Саммит G7 Канаде - итоги

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги саммита в Канаде, который состоялся в период с 15 по 17 июня.

Он поблагодарил партнеров за решения об увеличении военной поддержки и новые транши помощи за счет замороженных российских активов и за введение санкций.

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