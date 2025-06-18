Давление на РФ, Ближний Восток и безопасность: страны G7 выпустили совместное заявление

Премьер-министра Канады Марка Карни представил совместное заявление лидеров стран G7 по итогам саммита "Большой семерки" в Кананаскисе, на котором обсуждалась война в Украине и пути ее завершения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы канадского правительства.

Целью проведения мероприятия было укрепление экономики, повышение безопасности, ускорение цифрового перехода, укрепление партнерских отношений в ответ на глобальные вызовы, достижение справедливого и прочного мира в Украине, а также приверженность стабильности на Ближнем Востоке.

"Лидеры признали связь между кризисами в Украине, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказано в заявлении.

Война в Украине

На саммите лидеры G7 выразили поддержку усилиям президента США Дональда Трампа по достижению справедливого и прочного мира в Украине.

"Они признали, что Украина взяла на себя обязательство по безусловному прекращению огня, и согласились, что Россия должна сделать то же самое. Лидеры G7 полны решимости изучить все варианты максимального давления на Россию, включая финансовые санкции", - написано в заявлении.

Лидеры G7 обсудили поддержку сильной и суверенной Украины, включая выделение средств на оборону, а также поддержку восстановления и реконструкции страны.

Ближний Восток

На саммите подтверждена приверженность миру и стабильности на Ближнем Востоке. Лидеры "Большой семерки" обменялись мнениями о развитии ситуации после террористических атак ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и активной фазы конфликта между Израилем и Ираном. Также они обсудили важность беспрепятственного предоставления гуманитарной помощи Газе, освобождения всех заложников и постоянного прекращения огня.

"Они подтвердили право Израиля на самооборону и дали понять, что у Ирана никогда не может быть ядерного оружия", - отмечено в заявлении.

Безопасного Индо-Тихоокеанского региона

В "Большой семерке" подчеркнули важность свободного, открытого, процветающего и безопасного Индо-Тихоокеанского региона. Они обсудили растущее экономическое сотрудничество с регионом. Подчеркнута важность конструктивных и стабильных отношений с Китаем. Лидеры G7 призвали КНР воздержаться от дестабилизирующей деятельности в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также выразили обеспокоенность по поводу программ КНДР по созданию ядерного оружия и баллистических ракет.

Другие пункты совместного заявления лидеров G7: