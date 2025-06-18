Давление на РФ, Ближний Восток и безопасность: страны G7 выпустили совместное заявление
Премьер-министра Канады Марка Карни представил совместное заявление лидеров стран G7 по итогам саммита "Большой семерки" в Кананаскисе, на котором обсуждалась война в Украине и пути ее завершения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы канадского правительства.
Целью проведения мероприятия было укрепление экономики, повышение безопасности, ускорение цифрового перехода, укрепление партнерских отношений в ответ на глобальные вызовы, достижение справедливого и прочного мира в Украине, а также приверженность стабильности на Ближнем Востоке.
"Лидеры признали связь между кризисами в Украине, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказано в заявлении.
Война в Украине
На саммите лидеры G7 выразили поддержку усилиям президента США Дональда Трампа по достижению справедливого и прочного мира в Украине.
"Они признали, что Украина взяла на себя обязательство по безусловному прекращению огня, и согласились, что Россия должна сделать то же самое. Лидеры G7 полны решимости изучить все варианты максимального давления на Россию, включая финансовые санкции", - написано в заявлении.
Лидеры G7 обсудили поддержку сильной и суверенной Украины, включая выделение средств на оборону, а также поддержку восстановления и реконструкции страны.
Ближний Восток
На саммите подтверждена приверженность миру и стабильности на Ближнем Востоке. Лидеры "Большой семерки" обменялись мнениями о развитии ситуации после террористических атак ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и активной фазы конфликта между Израилем и Ираном. Также они обсудили важность беспрепятственного предоставления гуманитарной помощи Газе, освобождения всех заложников и постоянного прекращения огня.
"Они подтвердили право Израиля на самооборону и дали понять, что у Ирана никогда не может быть ядерного оружия", - отмечено в заявлении.
Безопасного Индо-Тихоокеанского региона
В "Большой семерке" подчеркнули важность свободного, открытого, процветающего и безопасного Индо-Тихоокеанского региона. Они обсудили растущее экономическое сотрудничество с регионом. Подчеркнута важность конструктивных и стабильных отношений с Китаем. Лидеры G7 призвали КНР воздержаться от дестабилизирующей деятельности в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также выразили обеспокоенность по поводу программ КНДР по созданию ядерного оружия и баллистических ракет.
Другие пункты совместного заявления лидеров G7:
- обсудили необходимость экономической и финансовой стабильности, технологических инноваций;
- осудили иностранное вмешательство, подчеркнув неприемлемую угрозу правам и свободам;
- подчеркнули важность постоянного сотрудничества для обеспечения безопасности границ и противодействия контрабанде и незаконному обороту синтетических наркотиков;
- обсудили последствия экстремальных погодных явлений по всему миру;
- говорили об обеспечение безопасного и ответственного внедрения ИИ в государственном и частном секторах;
- обсудили противодействие незаконному ввозу мигрантов.
Саммит G7 Канаде - итоги
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги саммита в Канаде, который состоялся в период с 15 по 17 июня.
Он поблагодарил партнеров за решения об увеличении военной поддержки и новые транши помощи за счет замороженных российских активов и за введение санкций.
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