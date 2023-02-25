Тиск окупаційної "влади" на жителів Скадовська став дуже значним, - мер

"Якщо не отримав російський паспорт, тебе запитують: чому ти не отримуєш?", - йдеться у заяві.

Мер зазначає, що окупанти чинять шалений психологічний тиск на місцевих мешканців. За його словами, люди намагаються менше виходити на вулицю та майже не спілкуються один з одним на вулицях.

Також окупанти тиснуть на батьків та змушують їх віддавати своїх дітей у місцеві школи.

"Там роблять екскурсії в місця дислокації військових, де військові розповідають, як вони захищають їх від українців", - пояснив Яковлєв.