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Давление оккупационной "власти" на жителей Скадовска стало очень значительным, - мэр

Фото: Скадовск (wikimedia org)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированном Скадовске (Херсонская область) россияне могут остановить любого и начать проверку. Люди ощущают значительное давление со стороны захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Скадовского городского головы Александра Яковлева в эфире национального телемарафона.

"Если не получил российский паспорт, тебя спрашивают: почему ты не получаешь?", – говорится в заявлении.

Мэр отмечает, что оккупанты оказывают безумное психологическое давление на местных жителей. По его словам, люди стараются меньше выходить на улицу и почти не общаются друг с другом на улицах.

Также оккупанты давят на родителей и заставляют их отдавать своих детей в местные школы.

"Там совершают экскурсии в места дислокации военных, где военные рассказывают, как они защищают их от украинцев", - пояснил Яковлев.

Напомним, что ворвавшиеся в Украину российские оккупанты теперь просят финансовой помощи у украинцев. В частности, такие объявления можно увидеть в захваченном Скадовске (Херсонская область).

Еще в ноябре российские оккупанты переместили свою "администрацию" из Херсона на левый берег Днепра. Теперь она находится в захваченном Скадовске.

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