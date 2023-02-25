Давление оккупационной "власти" на жителей Скадовска стало очень значительным, - мэр

"Если не получил российский паспорт, тебя спрашивают: почему ты не получаешь?", – говорится в заявлении.

Мэр отмечает, что оккупанты оказывают безумное психологическое давление на местных жителей. По его словам, люди стараются меньше выходить на улицу и почти не общаются друг с другом на улицах.

Также оккупанты давят на родителей и заставляют их отдавать своих детей в местные школы.

"Там совершают экскурсии в места дислокации военных, где военные рассказывают, как они защищают их от украинцев", - пояснил Яковлев.