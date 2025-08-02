Тиск не діє. Індія купуватиме нафту РФ, незважаючи на погрози Трампа, - NYT

Минулого тижня Трамп попередив про можливі додаткові тарифи на індійський імпорт, якщо Нью-Делі не припинить купувати російську нафту.

Проте джерела видання в Індії підтвердили, що офіційних вказівок скорочувати постачання не надходило, а політика щодо Росії не змінилася.

Речник МЗС Індії Рандхір Джайсвал підкреслив, що двосторонні відносини з Росією мають власну вагу і не можуть оцінюватись через призму третіх країн.

Він також нагадав про довгострокове партнерство між двома країнами.

Індія наразі є другим за обсягами імпортером російської нафти після Китаю, закуповуючи понад два мільйони барелів щоденно.

Від початку війни в Україні частка Росії у нафтовому імпорті Індії зросла з менше 1% до понад третини.

Тиск зі сторони США

Перші місяці після вторгнення Росії в Україну Нью-Делі піддавався значному міжнародному тиску з вимогами скоротити економічні зв’язки з Москвою.

Проте з часом позиція Заходу стала більш гнучкою, погоджуючись на закупівлі російської нафти за встановленою ціновою межею, що має на меті стримувати зростання світових цін на енергоносії.

У виданні зазначають, що погрози США можуть бути частиною переговорної тактики, адже Індія та Сполучені Штати наразі ведуть перемовини щодо двосторонньої торговельної угоди.

При цьому інші великі імпортери російської нафти, як Китай і Туреччина, не стикалися з аналогічними санкціями.