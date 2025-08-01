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"Стабільне партнерство": в Індії відкинули загострення відносин з РФ після погроз Трампа

Індія, П'ятниця 01 серпня 2025 17:02
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"Стабільне партнерство": в Індії відкинули загострення відносин з РФ після погроз Трампа Фото: Росія постачає Індії до 40% нафти (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Індія відкидає можливість загострення відносин з Росією після заяв президента США Дональда Трампа. В індійському уряді поспішили заявити, що Росія та Індія, мовляв, мають "стабільне та перевірене часом партнерство".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of India.

"Наші двосторонні відносини з різними країнами мають власну цінність і не повинні розглядатися крізь призму третьої країни. Індія та Росія мають стабільне та перевірене часом партнерство", - заявив спікер індійського міністерства закордонних справ Рандхір Джайсвал.

При цьому індійський чиновник зробив реверанс у бік США, заявивши, що партнерство між Нью-Делі та Вашингтоном, мовляв, дуже важливе та грунтується "на спільних інтересах, демократичних цінностях та міцних міжособистісних зв’язках".

За словами Джайсвала, Індія зараз також вивчає питання санкцій, які впровадили США щодо індійських компаній-покупців російської нафти. Коментувати це питання поки що рано. Також він відмовився коментувати інформацію щодо припинення закупок російської нафти.

"Ви знаєте про наш широкий підхід до вимог щодо джерел енергії, що ми враховуємо те, що є на ринку, та поточну світову ситуацію. Нам невідомі жодні подробиці", - заявив він.

Видання нагадало, що протягом останніх кількох років Росія була головним постачальником нафти до Індії. Індія отримувала від РФ 35-40% нафти проти менше, ніж 0,2%, які постачалися до 2022 року.

Індія відмовляється від нафти РФ?

Тим часом за повідомленням інформаційного агентства Reuters, державні нафтопереробні підприємства Індії з минулого тижня тимчасово припинили закупівлі російської нафти через погрози з блоку США.

Найбільшими покупцями російської нафти в Індії залишаються приватні компанії Reliance Industries та Nayara Energy, але саме державні НПЗ контролюють понад 60% переробних потужностей країни.

Більше про те, чи покарає Трамп Індію через російську нафту і як це вплине на Україну - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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