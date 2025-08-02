Давление не действует. Индия будет покупать нефть РФ, несмотря на угрозы Трампа, - NYT

На прошлой неделе Трамп предупредил о возможных дополнительных тарифах на индийский импорт, если Нью-Дели не прекратит покупать российскую нефть.

Однако источники издания в Индии подтвердили, что официальных указаний сокращать поставки не поступало, а политика в отношении России не изменилась.

Представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал подчеркнул, что двусторонние отношения с Россией имеют собственный вес и не могут оцениваться через призму третьих стран.

Он также напомнил о долгосрочном партнерстве между двумя странами.

Индия сейчас является вторым по объемам импортером российской нефти после Китая, закупая более двух миллионов баррелей ежедневно.

С начала войны в Украине доля России в нефтяном импорте Индии выросла с менее 1% до более трети.

Давление со стороны США

Первые месяцы после вторжения России в Украину Нью-Дели подвергался значительному международному давлению с требованиями сократить экономические связи с Москвой.

Однако со временем позиция Запада стала более гибкой, соглашаясь на закупки российской нефти по установленному ценовому пределу, что имеет целью сдерживать рост мировых цен на энергоносители.

В издании отмечают, что угрозы США могут быть частью переговорной тактики, ведь Индия и Соединенные Штаты сейчас ведут переговоры по двустороннему торговому соглашению.

При этом другие крупные импортеры российской нефти, как Китай и Турция, не сталкивались с аналогичными санкциями.