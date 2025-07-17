Тиша - понад усе: у Чернівецькій області обмежили рух мотоциклів і мопедів

Одна з територіальних громад Чернівецької області вирішила обмежити рух гучного мототранспорту в населених пунктах.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію територіальної громади у Facebook.
Про рішення виконавчого комітету щодо обмеження руху гучного мототранспорту в населених пунктах повідомили у Глибоцькій територіальній громаді в Чернівецькому районі Чернівецької області.
"У час, коли Україна щодня протистоїть ворожим атакам, тиша набуває особливого значення", - нагадали громадянам.
Зазначається, що саме тому виконком Глибоцької селищної ради схвалив рішення обмежити рух мототранспорту з підвищеним рівнем шуму на території населених пунктів громади.
Згідно із запровадженими для водіїв обмеженнями, з 22:00 до 08:00 заборонено пересування:
Крім того, цілодобово заборонено рух мототранспорту:
Варто зазначити, що такі обмеження запрацювали на території громади з вівторка, 15 липня.
"Під час повітряних тривог і атак безпілотниками типу "Шахед" будь-який зайвий шум може заважати вчасно зреагувати або навіть дезорієнтувати", - наголосили у тергромаді.
Уточнюється, що гучний транспорт порушує спокій мешканців, особливо вразливих категорій - дітей, літніх людей, родин військових.
Громадянам повідомили також, що контроль за виконанням запроваджених обмежень покладено на органи Національної поліції, які:
"Шановні водії! Просимо не ігнорувати ці правила. Повага до тиші - це повага до ближніх", - підсумували у Глибоцькій територіальній громаді.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що занадто "гучних" водіїв в Україні пропонують суворо карати. Відповідний законопроект було зареєстровано у Верховній Раді ще на початку серпня 2023 року.
Крім того, посилити боротьбу з шумним транспортом просять владу мешканці Києва (відповідна петиція набрала необхідну кількість голосів минулого року).
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