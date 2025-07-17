Тишина - превыше всего: в Черновицкой области ограничили движение мотоциклов и мопедов

Одна из территориальных общин Черновицкой области решила ограничить движение шумного мототранспорта в населенных пунктах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию территориальной общины в Facebook.
Про решение исполнительного комитета насчет ограничения движения громкого мототранспорта в населенных пунктах сообщили в Глыбокской территориальной общине в Черновицком районе Черновицкой области.
"Во время, когда Украина ежедневно противостоит вражеским атакам, тишина приобретает особое значение", - напомнили гражданам.
Отмечается, что именно поэтому исполком Глыбокского поселкового совета принял решение ограничить движение мототранспорта с повышенным уровнем шума на территории населенных пунктов общины.
Согласно с введенными для водителей ограничениями, с 22:00 до 08:00 запрещено передвижение:
Кроме того, круглосуточно запрещено движение мототранспорта:
Стоит отметить, что такие ограничения заработали на территории общины со вторника, 15 июля.
"Во время воздушных тревог и атак беспилотниками типа "Шахед" любой лишний шум может мешать вовремя среагировать или даже дезориентировать", - отметили в теробщине.
Уточняется, что громкий транспорт нарушает покой жителей, особенно уязвимых категорий - детей, пожилых людей, семей военных.
Гражданам сообщили также, что контроль за выполнением введенных ограничений возложен на органы Национальной полиции, которые:
"Уважаемые водители! Просим не игнорировать эти правила. Уважение к тишине - это уважение к ближним", - подытожили в Глыбокской территориальной общине.
Напомним, ранее мы рассказывали, что слишком "громких" водителей в Украине предлагают строго наказывать. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде еще в начале августа 2023 года.
Кроме того, усилить борьбу с шумным транспортом просят власти жители Киева (соответствующая петиция набрала необходимое количество голосов в прошлом году).
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