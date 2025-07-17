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Тишина - превыше всего: в Черновицкой области ограничили движение мотоциклов и мопедов

В Черновицкой области ввели важные ограничения для двухколесного транспорта (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Одна из территориальных общин Черновицкой области решила ограничить движение шумного мототранспорта в населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию территориальной общины в Facebook.

Где именно ограничили движение громкого мототранспорта

Про решение исполнительного комитета насчет ограничения движения громкого мототранспорта в населенных пунктах сообщили в Глыбокской территориальной общине в Черновицком районе Черновицкой области.

"Во время, когда Украина ежедневно противостоит вражеским атакам, тишина приобретает особое значение", - напомнили гражданам.

Отмечается, что именно поэтому исполком Глыбокского поселкового совета принял решение ограничить движение мототранспорта с повышенным уровнем шума на территории населенных пунктов общины.

Общая карта автодорог Глыбокской ТО (иллюстрация: hlyboka-gromada.gov.ua)

Что предусматривают введенные ограничения

Согласно с введенными для водителей ограничениями, с 22:00 до 08:00 запрещено передвижение:

  • слишком "шумных" мотоциклов;
  • слишком "шумных" мотороллеров;
  • другого двухколесного транспорта, уровень шума которых превышает санитарные нормы (ДСТУ).

Кроме того, круглосуточно запрещено движение мототранспорта:

  • либо без исправной выхлопной системы;
  • либо с глушителями, которые усиливают шум.

Стоит отметить, что такие ограничения заработали на территории общины со вторника, 15 июля.

Сообщение о решении исполкома (инфографика: facebook.com/Hlybokaotg)

Как полиция будет контролировать "шумных" водителей

"Во время воздушных тревог и атак беспилотниками типа "Шахед" любой лишний шум может мешать вовремя среагировать или даже дезориентировать", - отметили в теробщине.

Уточняется, что громкий транспорт нарушает покой жителей, особенно уязвимых категорий - детей, пожилых людей, семей военных.

Гражданам сообщили также, что контроль за выполнением введенных ограничений возложен на органы Национальной полиции, которые:

  • будут осуществлять проверки и рейды в вечернее и ночное время;
  • будут реагировать на обращения граждан о нарушениях.

"Уважаемые водители! Просим не игнорировать эти правила. Уважение к тишине - это уважение к ближним", - подытожили в Глыбокской территориальной общине.

Публикация территориальной общины (скриншот: facebook.com/Hlybokaotg)

Напомним, ранее мы рассказывали, что слишком "громких" водителей в Украине предлагают строго наказывать. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде еще в начале августа 2023 года.

Кроме того, усилить борьбу с шумным транспортом просят власти жители Киева (соответствующая петиция набрала необходимое количество голосов в прошлом году).

Читайте также, какое наказание за нарушение режима тишины предусмотрено в Украине.

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