Тиша в акваторії чи пастка? Де чатують бойові кораблі росіян з "Калібрами" на борту

Станом на 6:00 ранку 7 липня 2025 року в Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні.

Однак у Середземному морі зафіксовано два кораблі противника, серед яких один є носієм крилатих ракет “Калібр” із потенційним залпом до чотирьох ракет.

Таким чином, ситуація на морі залишається напруженою через можливість ракетних ударів із Середземного моря.

Військові експерти наголошують, що контроль над цим регіоном є критично важливим для забезпечення безпеки України та союзників у Чорноморському басейні.

Ситуація на морі

Також повідомляється, що протягом останньої доби через Керченську протоку в інтересах Російської Федерації пройшло 11 суден у напрямку Чорного моря, з них 6 продовжили рух у бік протоки Босфор. Ще 5 суден прослідували до Азовського моря, з яких одне рухалося з протоки Босфор.

Варто зазначити, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS) 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації суден (AIS). Це ускладнює контроль за рухом ворожих кораблів і створює додаткові ризики для безпеки судноплавства в регіоні.