Росія виводить підводні човни в море, але не стріляє: Плетенчук пояснив причину

Ситуація в Азово-Чорноморському регіоні залишається відносно стабільною. Попри присутність росіян, цієї ночі нових ракетних ударів "Калібрами" з моря не фіксувалось.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Військово-Морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі марафону "Єдині новини".

"Ситуація залишається доволі незмінною в Азово-Чорноморському регіоні загалом. Якщо брати по морях, то в Азовському морі вони в принципі майже рік відсутні", - пояснив спікер.

За його словами, що стосується Чорного моря, то там, росіяни так само дозволяють собі виходити підводними човнами.

"Тому що їх, звісно, набагато складніше знайти і знищити. А решта кораблів перебувають в пункті базування. Застосування (ракет "Калібр", - ред.) вночі не відбувалося, це я можу підтвердити", - заявив Плетенчук.

Водночас він зазначив, що враховуючи, що це підводні човни, це може бути й ротація, тому що попередній човен вже перебував деякий час в морі.

"Його якраз і було застосовано минулого обстрілу, його просто можуть в такий спосіб міняти іншим підводним човном", - пояснив він.