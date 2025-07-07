Тишина в акватории или ловушка? Где караулят боевые корабли россиян с "Калибрами" на борту

По состоянию на 6:00 утра 7 июля 2025 года в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют.

Однако в Средиземном море зафиксировано два корабля противника, среди которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" с потенциальным залпом до четырех ракет.

Таким образом, ситуация на море остается напряженной из-за возможности ракетных ударов из Средиземного моря.

Военные эксперты отмечают, что контроль над этим регионом является критически важным для обеспечения безопасности Украины и союзников в Черноморском бассейне.

Ситуация на море

Также сообщается, что в течение последних суток через Керченский пролив в интересах Российской Федерации прошло 11 судов в направлении Черного моря, из них 6 продолжили движение в сторону пролива Босфор. Еще 5 судов проследовали в Азовское море, из которых одно двигалось из пролива Босфор.

Стоит отметить, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS) 1974 года, выключая системы автоматической идентификации судов (AIS). Это затрудняет контроль за движением вражеских кораблей и создает дополнительные риски для безопасности судоходства в регионе.