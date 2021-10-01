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"Тиражирование беспорядков": президент Грузии о заявлениях о возвращении Саакашвили

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на заявление экс-президента Михаила Саакашвили о якобы его возвращении в страну. По ее мнению, это попытка спровоцировать беспорядки в Грузии накануне выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Новости-Грузия".

"Происходит тиражирование беспорядков. Это в то время, когда в стране больше всего нужен покой, чтобы завтрашние выборы были открытыми, справедливыми и свободными. Правда это или ложь, эта тема сама собой нарушает спокойную предвыборную среду, разжигает и без того напряженное и усталое общество, служит предпосылкой для роста поляризации", - сказала президент.

В то же время Зурабишвили отметила, что именно власти страны ответственны за обеспечение мирной и свободной избирательной атмосферы, а также должны пресекать все попытки дестабилизации и предвыборной напряженности.

"Время гражданского противостояния прошло, и никто ответственный не должен играть с этим огнем, если он заботится о стране и ее будущем. Я призываю всех к ответственности", - добавила она.

Напомним, сегодня грузинский экс-президент Саакашвили заявил, что якобы прилетел в Грузию, где против него открыты уголовные дела.

Однако в грузинском МВД говорят, что Саакашвили не пересекал границу Грузии, а находится в Украине.

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ГрузияМихаил Саакашвили