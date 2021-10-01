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Саакашвили не выезжал из Украины, - МВД Грузии

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Тбилиси, Пятница 01 октября 2021 14:18
Саакашвили не выезжал из Украины, - МВД Грузии Фото: Михаил Саакашвили (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Бывший президент Грузии и глава Исполнительного комитета украинского Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили не выезжал из Украины. Соответственно, он не может находиться в Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на sputnik-georgia.

По словам замглавы МВД Грузии Александра Дарахвелидзе, Саакашвили физически не может находиться в стране.

"У нас была активная коммуникация и общение с украинской стороной, и я могу точно сказать, что Михаил Саакашвили не выезжал через границы Украины", - отметил он.

Кроме того, по данным грузинского телеканала "Имеди", Саакашвили в течение последних четырех дней находится в украинском Трускавце, где в эти дни проходит выездное заседание фракции "Слуги народа".

Напомним, ранее спикер парламента Грузии Каха Кучава опроверг информацию о возвращении Саакашвили.

Сам бывший грузинский президент сегодня выпустил обращение, в котором заявил, что якобы вернулся в страну, несмотря на то, что находится в розыске.

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Михаил Саакашвили Грузия
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