Тиранія знову загрожує Європі: король Чарльз закликав підтримати Україну, Трамп відреагував

Фото: король Чарльз і Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Король Великої Британії Чарльз III закликав союзників об'єднатись для підтримки України.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідну заяву він зробив під час спільної вечері з президентом США Дональдом Трампом, пише Sky News.

"Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники об'єднуємося на підтримку України, щоб стримати агресію та забезпечити мир", - сказав він.

Водночас президент США Дональд Трамп кивнув у відповідь на його слова.

Під час своєї промови Чарльз згадав, Велика Британія та США "разом боролися, щоб перемогти сили тиранії" у двох світових війнах. Він також сподівається, що Британія і США можуть "йти ще далі" в економічній співпраці, ніж передбачено торгівельною угодою, підписаною на початку цього року.

Нагадаємо, сьогодні Трамп перебуває з державним візитом у Великобританії. Зокрема, видання Politico писало про те, що союзники України намагаються всіма способами утримати Дональда Трампа на своєму боці - до дипломатичних інструментів підключили самого короля Англії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав Брита 23 червня.

Крім зустрічі з королем Чарльзом III глава української держави поспілкувався з прем'єром Британії Кіром Стармером, а також спікерами обох палат парламенту Ліндсі Гойлом і лордом Джоном Макфолом.

