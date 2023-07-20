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Тінькофф Банк, Білайн та карта "Мир". Канада ввела нові санкції проти Росії

Фото: Канада запровадила нові санкції проти Росії (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Канади ввів нові санкції проти осіб та компаній, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Канади.

Так, до списку санкцій потрапили 21 організація та 20 фізичних осіб. Серед іншого, під канадськими санкціями опинилися:

  6. Pay;

Зазначимо, що Сполучені Штати, Великобританія, Австралія та Європейський союз регулярно запроваджують санкції проти Росії за її вторгнення в Україну.

Так, сьогодні Британія ввела санкції проти росіян, пов'язаних із ПВК "Вагнера".

Крім цього, ЄС продовжив санкції проти Росії, які були введені у відповідь на агресію в Україні. Вони діятимуть ще як мінімум шість місяців

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