Тинькофф Банк, Билайн и карта "Мир". Канада ввела новые санкции против России

Правительство Канады ввело новые санкции против лиц и компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительство Канады.
Так, в санкционный список попали 21 организация и 20 физических лиц. Среди прочего, под канадскими санкциями оказались:
Отметим, что Соединенные Штаты, Великобритания, Австралия и Европейский союз регулярно вводят санкции против России за ее вторжение в Украину.
Так, сегодня Британия ввела санкции против россиян, связанных с ЧВК "Вагнера".
Помимо этого ЕС продлил санкции против России, которые были введены в ответ на агрессию в Украине. Они будут действовать еще как минимум шесть месяцев
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