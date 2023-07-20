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Тинькофф Банк, Билайн и карта "Мир". Канада ввела новые санкции против России

Фото: Канада ввела новые санкции против России (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Канады ввело новые санкции против лиц и компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительство Канады.

Так, в санкционный список попали 21 организация и 20 физических лиц. Среди прочего, под канадскими санкциями оказались:

  6. Pay;

Отметим, что Соединенные Штаты, Великобритания, Австралия и Европейский союз регулярно вводят санкции против России за ее вторжение в Украину.

Так, сегодня Британия ввела санкции против россиян, связанных с ЧВК "Вагнера".

Помимо этого ЕС продлил санкции против России, которые были введены в ответ на агрессию в Украине. Они будут действовать еще как минимум шесть месяцев

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