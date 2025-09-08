ua en ru
"Тінь" на вулицях міст: молодь вшановує розвідників та запрошує до спільноти

Понеділок 08 вересня 2025 19:12
"Тінь" на вулицях міст: молодь вшановує розвідників та запрошує до спільноти Фото: ГО "Тінь" зібрала тисячі українців, щоб вшанувати загиблих розвідників (пресслужба)
Автор: Ілона Свиридова

За ініціативи ГО "Тінь" близько 5 тисяч людей вийшли на вулиці українських міст у Києві, Львові, Вінниці та Одесі, щоб вшанувати пам’ять усіх загиблих під час російсько-української війни військовослужбовців розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу спільноти "Тінь".

7 вересня, у День воєнної розвідки України, за ініціативи громадської організації "Тінь", у Києві, Львові, Вінниці та Одесі відбулися молебні за полеглими воїнами-розвідниками. До заходу долучилося понад 5 тисяч учасників - молодь, ветерани та родини захисників.

Молебні стали першим публічним жестом "Тіні" - всеукраїнської спільноти молоді, що вже діє в містах України. Тут юнаки й дівчата проходять фізичну, тактичну, домедичну та FPV-підготовку.

Мета організації - виховати покоління українців, готових брати відповідальність за себе і тих, хто поруч.

Як це відбувалося

Учасники в різних містах розпочали з хвилини мовчання, а далі разом взяли участь у молебні. У Києві молебень здійснили в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

У Львові вшанувати подвиг воїнів розвідників зібрались на Полі почесних поховань (Личаківський цвинтар).

У Вінниці урочистий захід відбувся на Площі Шевченка, у Свято-Преображенському кафедральному соборі. В Одесі героїв згадали на Алеї Слави.

&quot;Тінь&quot; на вулицях міст: молодь вшановує розвідників та запрошує до спільнотиФото: молебень "Тіні" до Дня української розвідки (пресслужба)

Після цього колони з прапорами та символікою "Тіні" пройшли центральними вулицями міст.

Представники спільноти підняли прапори усіх підрозділів ГУР МО України: "Артану", "Шаманбату", "Легіону", "Кракена", підрозділів Тимура та "Кабул 9".

У Києві хода завершилася урочистим розвішуванням прапора ГУР МО України на будівлі Національного музею історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс.

&quot;Тінь&quot; на вулицях міст: молодь вшановує розвідників та запрошує до спільнотиФото: прапор ГУР на будівлі Національного музею історії України у Другій світовій війні (пресслужба)

Про спільноту "Тінь"

"Тінь" - це всеукраїнська спільнота молоді. Організація розвиває фізичну, тактичну, домедичну та FPV-підготовку, виховує дисципліну, витримку й командність. Місія "Тіні" - сформувати спільноту свідомої молоді, яка готова жити й діяти у країні, що воює. Вміти берегти життя, захистити дім і підтримати тих, хто поруч.

"Тінь" розвивається у шести містах України: Київ, Львів, Вінниця, Одеса, Дніпро, Івано-Франківськ, як мережа локальних осередків з єдиною ідеологією, навчальною програмою та айдентикою.

Кожен регіональний центр працює за методикою, створеною ветеранами та інструкторами, і підтримується головною командою.

