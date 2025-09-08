"Тень" на улицах городов: молодежь чествует разведчиков и приглашает в сообщество

По инициативе ОО "Тень" около 5 тысяч человек вышли на улицы украинских городов в Киеве, Львове, Виннице и Одессе, чтобы почтить память всех погибших во время российско-украинской войны военнослужащих разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу сообщества "Тень" .

7 сентября, в День военной разведки Украины, по инициативе общественной организации "Тень", в Киеве, Львове, Виннице и Одессе состоялись молебны за павшими воинами-разведчиками. К мероприятию присоединились более 5 тысяч участников - молодежь, ветераны и семьи защитников.

Молебны стали первым публичным жестом "Тени" - всеукраинского сообщества молодежи, которое уже действует в городах Украины. Здесь юноши и девушки проходят физическую, тактическую, медицинскую и FPV-подготовку.

Цель организации - воспитать поколения украинцев, готовых брать ответственность за себя и тех, кто рядом.

Как это происходило

Участники в разных городах начали с минуты молчания, а затем вместе приняли участие в молебне. В Киеве молебен совершили в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Во Львове почтить подвиг воинов разведчиков собрались на Поле почетных захоронений (Лычаковское кладбище).

В Виннице торжественное мероприятие состоялось на Площади Шевченко, в Свято-Преображенском кафедральном соборе. В Одессе героев вспомнили на Аллее Славы.

Фото: молебен "Тени" ко Дню украинской разведки (пресс-служба)

После этого колонны с флагами и символикой "Тени" прошли по центральным улицам городов.

Представители сообщества подняли флаги всех подразделений ГУР МО Украины: "Артана", "Шаманбата", "Легиона", "Кракена", подразделений Тимура и "Кабул 9".

В Киеве шествие завершилось торжественным развешиванием флага ГУР МО Украины на здании Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Мемориальный комплекс.

Фото: флаг ГУР на здании Национального музея истории Украины во Второй мировой войне (пресс-служба)

О сообществе "Тень"

"Тень" - это всеукраинское сообщество молодежи. Организация развивает физическую, тактическую, медицинскую и FPV-подготовку, воспитывает дисциплину, выдержку и командность. Миссия "Тени" - сформировать сообщество сознательной молодежи, которая готова жить и действовать в воюющей стране. Уметь беречь жизнь, защитить дом и поддержать тех, кто рядом.

"Тень" развивается в шести городах Украины: Киев, Львов, Винница, Одесса, Днепр, Ивано-Франковск, как сеть локальных ячеек с единой идеологией, учебной программой и айдентикой.

Каждый региональный центр работает по методике, созданной ветеранами и инструкторами, и поддерживается главной командой.