Тимошенко: землю в Украине хотят скупить за бесценок

После открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения в Украине, украинцы ни в коем случае не должны продавать свои паи.

По словам Тимошенко, защищать землю надо сообща. Украинцы должны не продавать свои паи, а команда "Батькивщины" в случае любых мошеннических атак на сельскохозяйственную землю - будет помогать бороться за каждый клочок чернозема.

Она призвала людей не продавать свои паи, ведь только так можно остановить процесс уничтожения Украины.

"Сейчас цена на пай максимум 36 тысяч гривен за гектар. Продав его иностранным корпорациям и банкам, вас будут обманывать. Потому что в Германии гектар земли плохого качества стоит 70 тыс. евро. Готовится большая спекуляция - землю хотят купить за бесценок, а затем перепродать ее международным корпорациям за огромные деньги. Лучше оставить землю в своей собственности и сдавать ее в аренду, потому что цена аренды будет расти, а это - постоянный доход семьи. А еще очень важно понимать как только исчезнет фермерство и огородничество - цены пойдут вверх мгновенно, и мы не будем иметь органично чистой пищевой продукции", - предостерегла Юлия Тимошенко.

По ее словам, с 1 июля, когда начал действовать так называемый "рынок земли", появилась ощутимая угроза рейдерских атак и захватов земли по всей Украине.

"Пока у власти эта команда - президент, его правительство и монобильшинство - мы будем оказывать им сопротивление в ручном режиме. Сейчас во всех областях мы собираемся открыть телефонные горячие линии, на которые люди могут жаловаться, если у них хоть клочок земли начнут забирать. Наша команда хочет остановить это. И самое главное - не допустить сгона людей с земли", - подчеркнула лидер "Батькивщины".

Тимошенко уверяет, что вместе с командой будет реагировать на любые проявления нечестного обращения с владельцами паев.

"Нам обязательно нужно быть на связи. Если хоть что-то случится, мы всей командой будем здесь, с людьми - мы поднимем суды, советы, всех местных депутатов. И будем с этим бороться. Украинская земля - ​​бесценна, и защитить ее может только сам народ", - резюмировала политик.