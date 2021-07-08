Тимошенко: землю в Україні хочуть скупити за безцінь

Після відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні, українці ні в якому разі не повинні продавати свої паї.

За словами Тимошенко, захищати землю треба спільно. Українці мають не продавати свої паї, а команда "Батьківщини" у випадку будь-яких шахрайських атак на сільськогосподарську землю - допомагатиме боротися за кожен клаптик чорнозему.

Вона закликала людей не продавати свої паї, адже тільки так можна зупинити процес знищення України.

"Зараз ціна на пай максимум 36 тисяч гривень за гектар. Продавши його іноземним корпораціям і банкам, вас будуть обманювати. Бо в Німеччині гектар землі поганої якості коштує 70 тис. євро. Готується велика спекуляція - землю хочуть купити за безцінь, а потім перепродати її міжнародним корпораціям за величезні гроші. Краще залишити землю у своїй власності та здавати її в оренду, бо ціна оренди буде зростати, а це - постійний дохід родини. А ще дуже важливо розуміти: як тільки зникне фермерство й городництво - ціни підуть вгору миттєво, і ми не матимемо органічно чистої харчової продукції", - застерегла Юлія Тимошенко.

За її словами, з 1 липня, коли почав діяти так званий "ринок землі", з’явилася відчутна загроза рейдерських атак і захоплень землі по всій Україні.

"Поки при владі ця команда - президент, його уряд і монобільшість - ми будемо чинити їм опір у ручному режимі. Зараз в усіх областях ми збираємося відкрити телефонні гарячі лінії, на які люди можуть скаржитися, якщо у них хоч клаптик землі почнуть забирати. Наша команда хоче зупинити це. І найголовніше - не допустити згону людей з землі", - наголосила лідер "Батьківщини".

Тимошенко стверджує, що разом із командою буде реагуватиме на будь-які прояви нечесного поводження з власниками паїв.

"Нам обов’язково треба бути на зв’язку. Якщо хоч щось трапиться, ми всією командою будемо тут, з людьми - ми піднімемо суди, ради, всіх місцевих депутатів. І будемо з цим боротися. Українська земля - безцінна, і захистити її може тільки сам народ", - резюмувала політик.