Тимошенко: нынешняя власть неспособна справиться с бедностью в Украине
Лидер политсилы "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что до конца каденции действующей власти никакого росту экономики и улучшения жизни людей не планируются.
Об этом свидетельствуют показатели, содержащиеся в представленной в парламент бюджетной декларации, данные которой привела председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Она пояснила, что бюджетная декларация - это стратегия использования государственных средств до конца 2024 года.
"На 2021 год власти запланировали рост экономики на 4,1%, а за первый квартал этого года мы имеем минус 2,2%, то есть - летим вниз. С 2021 по 2024 года действующий Кабмин запланировал также увеличение отрицательного баланса экспортной и импортной торговли. Это означает, что никто не собирается поднимать экономику, и до конца указанного срока мы станем вдвое больше импортозависимым государством", - отметила лидер "Батькивщины".
Кроме того, в этот период, по ее словам, будет обесцениваться национальная валюта - гривна упадет с 27 до 29,2.
"Если нынешняя власть планирует такой тренд, то у нас не будет сильных финансов, сильной экономики, у нас не будет правильного ценообразования. Когда гривну удешевляют, растут цены. Чем дешевле гривна, тем беднее люди. Мы сразу можем увидеть, что до 2024 года у нас намечена инфляция, причем большая. Этого нельзя допустить", - подчеркнула Юлия Тимошенко.
Она также считает недопустимым, что до 2024 года в бюджетной декларации для людей установлен прожиточный минимум на уровне 2972 гривен. Хотя уже сейчас он должен составлять 5000 гривен.
Как добавила Тимошенко, власть фактически до 2024 года не оставляет людям даже возможности заработать. А еще - ведется политика резкого увеличения долга государства. В бюджетной декларации можно увидеть, что обязательства президента и его правительства сократить государственный долг выполнен не будет.
"С 2022 по 2024 Кабмин ежегодно планирует заимствовать еще по 170 миллиардов гривен. Такая политика приведет к колоссальной стагнации экономики, недополучению денег в бюджет, к развалу нашего финансового сектора", - констатировала Юлия Тимошенко.
По убеждению председателя "Батькивщины", в такой ситуации необходимо немедленно менять государственную политику на кардинально противоположную. В частности, вместо накопления государственных долгов, надо реструктурировать имеющийся.
"Ведется сознательная стратегия убийства украинской экономики. Мне жаль, что власть в Украине изменилась, а все спекулятивные схемы продолжают работать. Поэтому нам надо все разворачивать на 180 градусов, но для этого надо иметь компетентность, стратегию, понимание и политическую волю. Есть четкие, проверенные мировым опытом, умные шаги, как развивать экономику, но все делается строго наоборот, и люди это чувствуют как крайнюю бедность", - добавила она.
Политик отметила, что в современных реалиях Украине ждать помощи извне не приходится - государственное управление должно быть профессиональным и проводиться исключительно в интересах людей.
"Или украинцы рационально будут разбираться в политике, и тогда страна за несколько лет сможет стать сильным европейским государством с богатыми людьми, или если, как всегда, выбирать эмоциями, то потом будет бедность и упадок. Я убеждена, что украинская нация изменит это, и все станет на свои места", - подытожила Юлия Тимошенко.
Как сообщалось, ранее Тимошенко заявляла, что власть заблокировала референдум по земле, а "Батькивщина" будет обжаловать решение в суде.