Тимошенко: земельный референдум остановит аферу власти и вернет землю украинцам

Распродажа украинской земли проводится против воли народа. Поэтому "Батькивщины" начала процесс проведения референдума по народной инициативе - чтобы остановить аферу власти и вернуть землю людям.
Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга по результатам заседания согласительного совета.
"Уже вторую сессионную неделю парламент собирает всех депутатов, чтобы продолжить кражу украинской сельскохозяйственной земли, внося изменения в Земельный кодекс, которыми снимаются любые ограничения на ее распродажу. Властная команда в ручном режиме протягивает законы, которые позволяют калечить украинскую землю. По сути по всей Украине начался большой процесс рейдерского захвата земли", - заявила Тимошенко.
Она также рассказала о схеме, жертвами которой стали 425 владельцев паев в Киевской области. Селяне объединились в кооператив "Новоселицкий", закупили технику и работали на земле. Но заработанные ими деньги и даже зерно из зернохранилищ отобрали рейдеры, которые зарегистрировали через "черного регистратора" компанию с аналогичным названием и оформили все паи и активы на себя.
"За этой преступной компанией стоит председатель аграрного комитета Верховной рады Николай Сольский, который в парламенте проталкивает законы о распродаже земли, и его сообщники. Выяснилось, что по всей стране рейдеры охотятся на сельские кооперативы. Таким образом у людей только эта группа сейчас забирает не менее 300 тысяч гектаров земли. Поэтому эти "дельцы" ждут, когда с 1 июля начнет действовать закон о распродаже земли, чтобы за коррупционные средства выкупить эту землю в свою собственность", - добавила Тимошенко.
Она также отметила, что Министерство юстиции по обращению обманутых владельцев паев, рассмотрев все обстоятельства дела, аннулировало действия "черного регистратора", однако сейчас в Хозяйственном суде г. Киева рассматривается дело об отмене решения Минюста в пользу рейдеров.
"Вот так живет и так рейдерит всю страну действующая власть. Поэтому понятно, почему они протягивают закон о продаже земли. Однако наша команда внесет постановление об увольнении Сольского с должности председателя аграрного комитета. Мы обратимся к президенту и Кабмину по этому вопросу и таким образом проверим - если они не будут реагировать, это будет означать, что они сообщники в этом деле. Также мы зарегистрируем постановление о создании ВСК, которое начнет разбираться со всем рейдерством по стране. Мы будем вместе с людьми бороться и не оставим без внимания ни рейдерские захваты, ни другие преступления против украинцев", - резюмировала Тимошенко.
Напомним, в апреле Тимошенко заявила, что "Батькивщина" начинает организацию проведения референдумов по пяти вопросам, среди которых продажа земли сельскохозяйственного назначения.
Ранее представители фермерских ассоциаций, научных учреждений, аграрных профсоюзов и организаций подписали совместную резолюцию, которой поддержали проведение всеукраинского референдума по земельной реформе.