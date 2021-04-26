Тимошенко: земельний референдум зупинить аферу владу і поверне землю українцям
Розпродаж української землі проводиться проти волі народу. Тому "Батьківщини" розпочала процес проведення референдуму за народною ініціативою - щоб зупинити аферу влади і повернути землю людям.
Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час брифінгу за результатами засідання погоджувальної ради.
"Вже другий сесійний тиждень парламент збирає всіх депутатів, щоб продовжити крадіжку української сільськогосподарської землі, вносячи зміни до Земельного кодексу, якими знімаються будь-які обмеження на її розпродаж. Владна команда в ручному режимі протягує закони, які дозволяють нівечити українську землю. По суті по всій Україні розпочався великий процес рейдерського захоплення землі", - заявила Тимошенко.
Вона також розповіла про схему, жертвами якої стали 425 власників паїв на Київщині. Селяни об’єдналися в кооператив "Новоселицький", закупили техніку і господарювали на землі. Але зароблені ними гроші й навіть зерно з зерносховищ відібрали рейдери, які зареєстрували через "чорного реєстратора" компанію з аналогічною назвою і оформили всі паї й активи на себе.
"За цією злочинною компанією стоїть голова аграрного комітету Верховної ради Микола Сольський, який в парламенті проштовхує закони про розпродаж землі, і його спільники. З’ясувалося, що по всій країні рейдери полюють на селянські кооперативи. Таким чином у людей лише ця група зараз забирає щонайменше 300 тисяч гектарів землі. Тому ці "ділки" чекають, коли з 1 липня почне діяти закон про розпродаж землі, щоб за корупційні кошти викупити цю землю у свою власність", - додала Тимошенко.
Вона також зазначила, що Міністерство юстиції за зверненням обманутих власників паїв, розглянувши всі обставини справи, анулювало дії "чорного реєстратора", однак зараз у Господарському суді м. Києва розглядається справа про скасування рішення Мін’юсту на користь рейдерів.
"Ось так живе і так рейдерить всю країну чинна влада. Тому зрозуміло, чому вони протягують закон про продаж землі. Однак наша команда внесе постанову про звільнення Сольського з посади голови аграрного комітету. Ми звернемось до президента і Кабміну з цього питання і таким чином перевіримо - якщо вони не будуть реагувати, це означатиме, що вони спільники в цій справі. Також ми зареєструємо постанову про створення ТСК, яка почне розбиратися з усім рейдерством по країні. Ми будемо разом з людьми боротися і не залишимо без уваги ані рейдерські захоплення, ані інші злочини проти українців", - резюмувала Тимошенко.
Нагадаємо, у квітні Тимошенко заявила, що "Батьківщина" починає організацію проведення референдумів щодо п'яти питань, серед яких продаж землі сільськогосподарського призначення.
Раніше представники фермерських асоціацій, наукових установ, аграрних профспілок та організацій підписали спільну резолюцію, якою підтримали проведення всеукраїнського референдуму щодо земельної реформи.