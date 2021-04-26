Тимошенко: земельний референдум зупинить аферу владу і поверне землю українцям

"Вже другий сесійний тиждень парламент збирає всіх депутатів, щоб продовжити крадіжку української сільськогосподарської землі, вносячи зміни до Земельного кодексу, якими знімаються будь-які обмеження на її розпродаж. Владна команда в ручному режимі протягує закони, які дозволяють нівечити українську землю. По суті по всій Україні розпочався великий процес рейдерського захоплення землі", - заявила Тимошенко.

Вона також розповіла про схему, жертвами якої стали 425 власників паїв на Київщині. Селяни об’єдналися в кооператив "Новоселицький", закупили техніку і господарювали на землі. Але зароблені ними гроші й навіть зерно з зерносховищ відібрали рейдери, які зареєстрували через "чорного реєстратора" компанію з аналогічною назвою і оформили всі паї й активи на себе.

"За цією злочинною компанією стоїть голова аграрного комітету Верховної ради Микола Сольський, який в парламенті проштовхує закони про розпродаж землі, і його спільники. З’ясувалося, що по всій країні рейдери полюють на селянські кооперативи. Таким чином у людей лише ця група зараз забирає щонайменше 300 тисяч гектарів землі. Тому ці "ділки" чекають, коли з 1 липня почне діяти закон про розпродаж землі, щоб за корупційні кошти викупити цю землю у свою власність", - додала Тимошенко.

Вона також зазначила, що Міністерство юстиції за зверненням обманутих власників паїв, розглянувши всі обставини справи, анулювало дії "чорного реєстратора", однак зараз у Господарському суді м. Києва розглядається справа про скасування рішення Мін’юсту на користь рейдерів.

"Ось так живе і так рейдерить всю країну чинна влада. Тому зрозуміло, чому вони протягують закон про продаж землі. Однак наша команда внесе постанову про звільнення Сольського з посади голови аграрного комітету. Ми звернемось до президента і Кабміну з цього питання і таким чином перевіримо - якщо вони не будуть реагувати, це означатиме, що вони спільники в цій справі. Також ми зареєструємо постанову про створення ТСК, яка почне розбиратися з усім рейдерством по країні. Ми будемо разом з людьми боротися і не залишимо без уваги ані рейдерські захоплення, ані інші злочини проти українців", - резюмувала Тимошенко.