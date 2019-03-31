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Тимошенко и Зеленский выходят во второй тур, - "Батькивщина"

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 20:24
Тимошенко и Зеленский выходят во второй тур, - "Батькивщина"
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

"Батькивщина" обработала данные почти 18 тыс. избирательных участков

Во второй тур президентских выборов попадают Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты обработки данных почти 18 тыс. избирательных участков по всей Украине, полученные штабом Юлии Тимошенко.

Так, у Владимира Зеленского - 27% поддержки, у Юлии Тимошенко – 20,9%, у Петра Порошенко – 17,5%.

Тимошенко и Зеленский выходят во второй тур, - &quot;Батькивщина&quot;

"К сожалению, мы не смогли репрезентантивно представить отдаленные сельские избирательные участки. Поэтому, исходя из предварительных данных, мы считаем, что это дает основания для минимум от 2-3% прироста нашему кандидату Юлии Тимошенко. Состоялось событие, которое мы прогнозировали", – сказал на пресс-конференции заместитель председателя партии "Батькивщина" Сергей Соболев.

В "Батькивщине" надеются, что протоколы с мокрыми печатями дадут возможность провести 2 тур без давления административного ресурса, без возможностей давления на избирателя, когда два сильных кандидата в реальной борьбе покажут, кто победитель.

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