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Тимошенко та Зеленський виходять у другий тур, - "Батьківщина"

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 20:24
Тимошенко та Зеленський виходять у другий тур, - "Батьківщина"
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

"Батьківщина" обробила дані майже 18 тис. виборчих дільниць

До другого туру президентських виборів потрапляють Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко. Про це свідчать результати обробки даних майже 18 тис. виборчих дільниць по всій Україні, отримані штабом Юлії Тимошенко.

Так, у Володимира Зеленського 27% підтримки, у Юлії Тимошенко – 20,9%, у Петра Порошенка – лише 17,5%.

Тимошенко та Зеленський виходять у другий тур, - &quot;Батьківщина&quot;

"На жаль, ми не змогли репрезентовано представити віддалені сільські виборчі дільниці. Тому, виходячи з попередніх даних, ми вважаємо, що це дає підстави для щонайменше від 2-3% приросту нашому кандидату Юлії Тимошенко. Відбулась подія, яку ми прогнозували", – сказав на прес-конференції заступник голови партії "Батьківщина" Сергій Соболєв.

У "Батьківщині" сподіваються, що протоколи з мокрими печатками дадуть можливість провести 2 тур без тиску адміністративного ресурсу, без можливостей тиску на виборці, коли два сильних кандидати в реальній боротьбі покажуть, хто переможець.

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