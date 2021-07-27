Тимошенко и Зеленский - лидеры по темпам наращивания доверия, - "Рейтинг"

Рейтинг доверия к политикам в июле возглавили действующий президент Владимир Зеленский и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса социологической группы "Рейтинг".
Так, Зеленскому доверяют 45% опрошенных, а Тимошенко - 31%.
В то же время лидер "Батькивщины" опережает президента по динамике увеличения доверия - за последние полгода она добавила к своему рейтингу 5%., Зеленский - 4%.
На вопрос, если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, то среди тех, кто определился и намерен голосовать, 24,1% опрошенных поддержали бы партию "Слуга народа", 14,3% - "Европейская солидарность", 12,8% - " Батькивщина ", 12,4% - ОПЗЖ.
Опрос проведен в течение 23-25 июля 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Всего опрошено 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.
Напомним, одно из последних исследований Киевского международного института социологии показало, что "Батькивщина" Юлии Тимошенко вышла на второе место среди политических сил и может сейчас рассчитывать на 15% на парламентских выборах.