UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Тимошенко и Зеленский - лидеры по темпам наращивания доверия, - "Рейтинг"

Автор: Наталия Гурковская

Рейтинг доверия к политикам в июле возглавили действующий президент Владимир Зеленский и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Так, Зеленскому доверяют 45% опрошенных, а Тимошенко - 31%.

В то же время лидер "Батькивщины" опережает президента по динамике увеличения доверия - за последние полгода она добавила к своему рейтингу 5%., Зеленский - 4%.

На вопрос, если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, то среди тех, кто определился и намерен голосовать, 24,1% опрошенных поддержали бы партию "Слуга народа", 14,3% - "Европейская солидарность", 12,8% - " Батькивщина ", 12,4% - ОПЗЖ.

Опрос проведен в течение 23-25 ​​июля 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Всего опрошено 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Напомним, одно из последних исследований Киевского международного института социологии показало, что "Батькивщина" Юлии Тимошенко вышла на второе место среди политических сил и может сейчас рассчитывать на 15% на парламентских выборах.

Читайте РБК-Украина в Google News
рейтинг