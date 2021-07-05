"Батькивщина" вышла на второе место в партийном рейтинге, - КМИС

За последний месяц команду Тимошенко начали поддерживать еще 3% избирателей. Сегодня проголосовать за "Батькивщину" хотят уже 15% среди тех, кто определился и придет на выборы.

Об этом сообщает "РБК-Украина" ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии.

В пресс-релизе КМИС говорится, что если бы выборы в Верховную раду проходили в конце июня, то в парламент прошли бы 7 партий.

Хотя со значительными электоральными потерями, но первенство держит партия "Слуга народа", за которую готовы проголосовать 20,6% среди тех, кто определился с выбором.

Согласно опросу второе место занимают сразу три партии "ОПЗЖ" (16,9%), "ЕС" (15%) и "Батькивщина" (14,7%). Однако только команда Тимошенко за последний месяц показывает существенный рост поддержки среди украинцев, ведь добавила к своему рейтингу 3%.

Также 5%-ный барьер преодолевают партии "Сила и честь" (7%), РПЛ (5,7%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (5,1%).

Политические настроения украинцев также объясняются тем, что 64% ​​граждан считают, что дела в стране идут в неправильном направлении, а 52,7% не одобряют деятельность президента Владимира Зеленского.