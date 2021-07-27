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Тимошенко та Зеленський - лідери за темпами нарощування довіри, - "Рейтинг"

Автор: Наталія Гурковська

Рейтинг довіри до політиків у липні очолили чинний президент Володимир Зеленський та лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Так, Зеленському довіряють 45% опитаних, а Тимошенко - 31%.

Водночас лідер "Батьківщини" випереджає президента за динамікою збільшення довіри - за останні пів року вона додала до свого рейтингу 5%., Зеленський - 4%.

На запитання, якби парламентські вибори проводилися наступної неділі, то серед тих, хто визначився і має намір голосувати, 24,1% опитаних підтримали б партію"Слуга народу", 14,3% - "Європейська солідарність", 12,8% - "Батьківщина", 12,4% - ОПЗЖ.

Опитування проведено протягом 23-25 липня 2021 року серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Всього опитано 2500 респондентів методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2%.

Нагадаємо, одне з останніх досліджень Київського міжнародного інституту соціології показало, що"Батьківщина" Юлії Тимошенко вийшла на друге місце серед політичних сил і може нині розраховувати на 15% на парламентських виборах.

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