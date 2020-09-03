У Тимошенко заявили, что надбавки на уход лицам с инвалидностью усилят их социальную защиту

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Авторами соответствующего законопроекта виступили Юлия Тимошенко и депутаты "Батькивщины"

Поддержанный Верховной радой, законопроект №2031 о повышении лицам с инвалидностью с детства надбавок на уход, автором которого выступили Юлия Тимошенко и депутаты "Батькивщины", будет способствовать усилению их социальной защиты.

Об этом заявили в партии "Батькивщина", передает сайт политсилы.

"Проект Закона - социальный, направленный на повышение уровня материального обеспечения лиц с инвалидностью. По состоянию на сейчас социальная помощь лицам с инвалидностью составляет чуть меньше чем 4 тысячи гривен для человека с инвалидностью подгруппы А с надбавкой на уход. А это не может удовлетворить даже минимальные потребности человека - расходы на средства гигиены, медицинские обследования, лекарства, физическую и социально-педагогическую реабилитацию, питание, коммунальные услуги и одежду", - отметил соавтор законопроекта, народный депутат от "Батькивщины" Михаил Цимбалюк.

По его словам, несмотря на то, что "Батькивщина" находится в оппозиции и монобольшинство в основном к их идеям не прислушаются, они будут и впредь находить рычаги влияния ради общего благосостояния.

Напомним, после того, как документ вступит в силу, надбавки на уход повысят:

лицам с инвалидностью с детства подгруппы А I группы с января 2021 года с 75% до 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а с января 2022-го - до 200%;

лицам с инвалидностью с детства подгруппы Б I группы с 50% до 100%.

Данный закон вступит в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования. Однако в силу он вводится с 1 января 2021 года.

А надбавка на ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте от 6 до 18 лет увеличивается до:

с 1 января 2021 года - 150% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет;

с 1 января 2022 года - 200% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Кроме того, одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе, - с 15% до 75%.

Законом надбавка на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А устанавливается на такого ребенка до 6 лет в размере

с 1 января 2021 года - 150% прожиточного минимума для детей до 6 лет;

с 1 января 2022 года - 200% прожиточного минимума для детей до 6 лет.

Напомним, в Украине хотят разрешить детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые имеют инвалидность, жить в приемных семьях до 23 лет; ВР приняла соответствующий законопроект №3594 за основу в первом чтении.