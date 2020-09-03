ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Тимошенко заявили, що надбавки на догляд особам з інвалідністю посилять їх соціальний захист

Київ, Четвер 03 вересня 2020 11:05
У Тимошенко заявили, що надбавки на догляд особам з інвалідністю посилять їх соціальний захист
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Авторами відповідного законопроекта виступили Юлія Тимошенко та депутати "БатьківщинИ"

Підтриманий Верховною радою, законопроект №2031 щодо підвищення особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд, автором якого виступили Юлія Тимошенко та депутати "Батьківщини", сприятиме посиленню їх соціального захисту.

Про це заявили в партії "Батьківщина", передає сайт політсили.

"Проект Закону - соціальний, спрямований на підвищення рівня матеріального забезпечення осіб з інвалідністю. Станом на зараз соціальна допомога особам з інвалідністю складає трохи менше ніж 4 тисячі гривень для особи з інвалідністю підгрупи А з надбавкою на догляд. А це не може задовольнити навіть мінімальні потреби людини - витрати на засоби гігієни, медичні обстеження, ліки, фізичну та соціально-педагогічну реабілітацію, харчування, комунальні послуги та одяг", - зазначив співавтор законопроекту, народний депутат від "Батьківщини" Михайло Цимбалюк.

За його словами, попри те, що "Батьківщина" перебуває в опозиції й монобільшість здебільшого до їх ідей не дослухається, вони будуть й надалі знаходити важелі впливу задля загального добробуту.

Нагадаємо, після того, як документ набере чинності, надбавки на догляд підвищать:

  • особам з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи з січня 2021 року з 75% до 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а з січня 2022 року - до 200%;
  • особам з інвалідністю з дитинства підгрупи Б I групи з 50% до 100%.

Окрім того, одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, - з 15% до 75%.

Законом надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А встановлюється на таку дитину до 6 років у розмірі:

  • з 1 січня 2021 року - 150% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;
  • з 1 січня 2022 року - 200% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.

А надбавка на дитину з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років збільшується до:

  • з 1 січня 2021 року - 150% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років;
  • з 1 січня 2022 року - 200% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.

Даний закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Однак у дію він вводиться з 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, в Україні хочуть дозволити дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які мають інвалідність, жити в прийомних сім'ях до 23 років; ВР схвалила відповідний законопроект №3594 за основу в першому читанні.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України инвалидностьБатьківщинаМіністерство соціальної політики
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся