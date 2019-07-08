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Тимошенко заявила о срыве бюджетного процесса

Новости » Политика    08.07.2019 - 12:49
Тимошенко заявила о срыве бюджетного процесса
Фото: Юлия Тимошенко (УНИАН)

Тимошенко призывает к немедленным действиям

Бюджетный процесс в Украине нужно немедленно выводить из коллапса. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время Согласительного совета председателей парламентских фракций и групп 8 июля, передает РБК-Украина.

"Вследствие бездарного управления страной и хаоса мы имеем 7 млрд грн дефицита государственного бюджета. Это означает, что потеряна управляемость бюджетными процессами, у нас продолжают накапливаться внутренние краткосрочные заимствования, как снежный ком, в том числе и в НБУ", – отметила лидер "Батькивщины".

По словам Тимошенко, Украина впервые достигла критической цифры в обеспечении экономики кредитами". Для нормальной страны кредитами может быть выдано не менее 80% ВВП, а сейчас Украину довели до того, что на кредиты – лишь 24% ВВП, отметила политик.

Кроме того, отметила Тимошенко, растет задолженность шахтерам, в государстве отсутствует какая-либо политика в отношении тарифов.

Она в очередной раз отметила, что надо дать возможность президенту Владимиру Зеленскому назначать ответственных людей на соответствующие должности и наконец взять ситуацию под контроль.

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Новости Украины ТимошенкоБатькивщинабюджет
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