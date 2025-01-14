Тимошенко заявила про нові загрози суверенітету України: у чому причина

За її словами, зараз офіційно обрана, проголошена і виконується стратегія перетворення вільної, незалежної, демократичної України на гібридну колонію з усіма відповідними наслідками

"Україна стала першою й єдиною у світі країною, де Конституційний Суд та інші органи влади формуються невідомими міжнародними гравцями за межами держави. Це абсолютне порушення міжнародного права, що прирівнює поводження з Україною до статусу безправної колонії. Ніхто не має права так діяти проти України, і ніхто не повинен це допускати", - наголосила Тимошенко.

Лідерка "Батьківщини" додала, що виступає за широку міжнародну співпрацю, але винятково на взаємовигідних умовах. "Нікому не дозволено, використовуючи війну, розбирати Україну на органи. Не дозволено це, в тому числі, і нашим західним друзям", - наголосила вона.

Також Тимошенко у своєму зверненні окреслила план дій щодо виходу з цієї ситуації.