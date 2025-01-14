Тимошенко заявила о новых угрозах суверенитету Украины: в чем причина

По ее словам, сейчас официально выбрана, провозглашена и выполняется стратегия превращения свободной, независимой, демократической Украины в гибридную колонию со всеми вытекающими последствиями

"Украина стала первой и единственной в мире страной, где Конституционный Суд и другие органы власти формируются неизвестными международными игроками за пределами государства. Это абсолютное нарушение международного права, приравнивающее обращение с Украиной к статусу бесправной колонии. Никто не имеет права так действовать против Украины, и никто не должен это допускать", - подчеркнула Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" добавила, что выступает за широкое международное сотрудничество, но исключительно на взаимовыгодных условиях. "Никому не позволено, используя войну, разбирать Украину на органы. Не позволено это, в том числе, и нашим западным друзьям", - подчеркнула она.

Также Тимошенко в своем обращении очертила план действий по выходу из этой ситуации.