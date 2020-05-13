Тимошенко заявила, что "антиколомойский" закон нарушает Конституцию

Фракция "Батькивщина" не голосовала за закон №2571-Д, более известный как "антиколомойский", и планирует обратиться в Конституционный суд относительно соответствия Основному закону принятого сегодня Радой законопроекта относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной раде, передает РБК-Украина.

"Этот закон не против "Приватбанка", этот закон прямо противоречит суверенитету Украины. Этим документом украинский народ лишают права управлять Национальным банком, а Национальный банк лишают конституционного долга подчиняться решению суда. Этот закон, по сути, объявляет амнистию тем, кто управлял Национальным банком, тем, кто управлял Фондом гарантирования вкладов, - они останутся безнаказанными, а людям не вернут ни копейки, потому что все уже украдено", - заявила Тимошенко.

В свою очередь, заместитель председателя партии Сергей Власенко отметил, что согласно закону №2571-Д Национальный банк пытаются вывести из-под юрисдикции украинских судов.

"В связи с этим законом у нас появится такой участник судебного процесса - суперответчик, Национальный банк, который получит ряд прав, что значительно больше всех прав истцов во всей стране. Суды будут обязаны руководствоваться выводами Национального банка при рассмотрении дел. Очевидно, что этот закон антиконституционный", - добавил Власенко.

Напомним, 13 мая Верховная рада окончательно одобрила законопроект №2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". За документ проголосовали 270 депутатов ВР.

Как сообщало РБК-Украина, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что МВФ согласится вести переговоры с Украиной о новой программе только после одобрения Верховной радой банковского законопроекта №2571-д.