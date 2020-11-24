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Тимошенко: зарплаты педагогов и врачей должны быть для власти приоритетом

Киев, Вторник 24 ноября 2020 14:31
Тимошенко: зарплаты педагогов и врачей должны быть для власти приоритетом
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Бюджет-2021 должен предусматривать достойную оплату труда медиков, педагогов, поддерживать армию, транспортную сферу, малый бизнес.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в Facebook, комментируя решение Кабинета министров об остановке до конца 2021 года действия постановления о росте зарплат учителей.

"Правительство на год отсрочило вступление в действие постановления о повышении зарплат педагогам... Серьезно?! То есть на миллионные выплаты Коболеву и дармоедам в наблюдательных советах госпредприятий деньги есть, а на 4 прожиточные минимумы для учителя нет? Конечно, мы не будем мириться с этим безобразием", - написала Тимошенко.

Она заверила, что фракция "Батькивщина" в парламенте проследит, чтобы в бюджете на следующий год были должным образом профинансированы главные сферы ответственности государства перед народом - армия, транспорт, образование, медицина, предусмотрена поддержка малого бизнеса. И обязательно, отметила Тимошенко, должны быть предусмотрены средства на борьбу с эпидемией, которая пока не отступает.

Напомним, что согласно сообщениям Министерства образования и науки, Кабинет министров Украины приостановил до 31 декабря 2021 года реализацию принятой в июле 2019-го постановления №822 о росте зарплат учителей на 20-70%.

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