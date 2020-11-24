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Тимошенко: зарплати освітян та лікарів мають бути для влади пріоритетом

Київ, Вівторок 24 листопада 2020 14:31
Тимошенко: зарплати освітян та лікарів мають бути для влади пріоритетом
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

Бюджет-2021 має передбачати гідну оплату праці медиків, освітян, підтримувати армію, транспортну сферу, малий бізнес.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко у Facebook, коментуючи рішення Кабінету міністрів про зупинку до кінця 2021 року дії постанови про зростання зарплат вчителів.

"Уряд на рік відтермінував вступ у дію постанови про підвищення зарплат освітянам… Серйозно?! Тобто на мільйонні виплати Коболєву та дармоїдам у наглядових радах держпідприємств гроші є, а на 4 прожиткові мінімуми для вчителя немає? Звісно, ми не миритимемося із цим неподобством", - написала Тимошенко.

Вона запевнила, що фракція "Батьківщина" в парламенті простежить, щоб у бюджеті на наступний рік були належно профінансовані головні сфери відповідальності держави перед народом - армія, транспорт, освіта, медицина, передбачена підтримка малого бізнесу. І обов’язково, зауважила Тимошенко, мають бути передбачені кошти на боротьбу з епідемією, що поки не відступає.

Нагадаємо, що згідно з повідомленнями Міністерства освіти і науки, Кабінет міністрів України зупинив до 31 грудня 2021 року реалізацію ухваленої в липні 2019-го постанови №822 про зростання зарплат вчителів на 20-70%.

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