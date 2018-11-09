Тимошенко в Запорожье заявила, что обеспечит развитие высокотехнологичных предприятий

Фото: Юлия Тимошенко в Запорожье (пресс-служба)

Тимошенко посетила АО "Мотор Сич"

Новая власть будет способствовать работе высокотехнологичных производств, сделает кредиты для бизнеса доступными, заводы будут получать государственные заказы и помощь в поиске рынков сбыта в других странах. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила после посещения АО "Мотор Сич", сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"Мотор Сич" абсолютно с нуля делает украинские вертолеты на уровне мировых стандартов. И это впечатляет! Это пример того, что, на самом деле, есть чем гордиться, как бы тяжело не было. Если правильно управлять Украиной, правильно построить систему финансовой поддержки высокоинтеллектуальных предприятий, то государство может стать одним из сильнейших в мире", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

Она поблагодарила работников предприятия за то, что в условиях "противодействия власти Порошенко" они смогли построить современно оснащенный украинский вертолет и получить европейский сертификат.

Тимошенко гордится тем, что "Мотор Сич" и тысячи предприятий берегут славу и марку Украины как интеллектуального государства несмотря на хаос в экономике.

"Надо прекратить коррупцию, неэффективное управление страной, искоренить равнодушие власти к украинским предприятиям и украинской экономике. Мы можем это решить", – подытожила Тимошенко.